SUBÜ Wushu'da Türkiye şampiyonu oldu

SUBÜ Wushu'da Türkiye şampiyonu oldu
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), düzenlenen Wushu ÜNİLİG Türkiye Şampiyonası'nda 7 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak takım halinde şampiyonluğa ulaştı. Kadın Takımı, 6 altın ve 1 gümüş madalya ile öne çıktı.

SUBÜ ile Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde, TÜSF tarafından düzenlenen Wushu ÜNİLİG Türkiye Şampiyonası tamamlandı. 6 altın 1 gümüş madalya kazanan SUBÜ Wushu Tao-Lu Kadın Takımı Türkiye şampiyonu oldu.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ile Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından düzenlenen Wushu ÜNİLİG Türkiye Şampiyonası tamamlandı. Serdivan Spor Salonu'nda düzenlenen ve 56 üniversiteden 216 sporcunun katıldığı şampiyonayı SUBÜ 7 altın, 1 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 10 madalya ile tamamladı. Turnuvada SUBÜ öğrencileri kendi kategorilerinde önemli dereceler elde etti. Kadın Sanda 56 Kilo Kategorisi'nde Nezaket İrem İhtiyar altın madalya kazanırken; Erkek Sanda 60 Kilo Kategorisi'nde Zekeriya Keskin ve Erkek Sanda 90+ Kilo Kategorisi'nde Hasan Basri Başaran bronz madalya elde etti. Tao-Lu branşında Eslem Rana Çelik; Geleneksel Tao-Lu Taichiquan Wu, Geleneksel Tao-Lu Taichijian Yang ve Modern Tao-Lu Taichiquan Kategorilerinde üç altın madalya kazandı. Zeynep Makbule Akyüz ise Geleneksel Tao-Lu Baguazhang, Opsiyonel Kılıç ve Opsiyonel Sopa Kategorilerinde üç altın madalya elde etti. Nezaket İrem İhtiyar, Geleneksel Tao-Lu Wingchun Kategorisi'nde gümüş madalya aldı.

SUBÜ takımca şampiyon

SUBÜ Wushu Tao-Lu Kadın Takımı, 6 altın ve 1 gümüş madalya ile takım halinde Türkiye şampiyonu oldu. İstanbul Beykoz Üniversitesi ikinci, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi üçüncü sırada yer aldı. Tao-Lu Erkekler Kategorisi'nde Düzce Üniversitesi birinci olurken, Kırıkkale Üniversitesi ikinci, Bartın Üniversitesi üçüncü oldu. Sanda Kadınlar Kategorisi'nde İstanbul Kent Üniversitesi şampiyonluğa ulaşırken; Pamukkale Üniversitesi ikinci, İstanbul Aydın Üniversitesi üçüncü sırayı aldı. Sanda Erkekler Kategorisi'nde ise Çanakkale 18 Mart Üniversitesi birinci, Kastamonu Üniversitesi ikinci, Erciyes Üniversitesi üçüncü oldu. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
