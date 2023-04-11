SUBÜ'lü karatecilerden 5 bronz madalya

SUBÜ öğrencileri Ankara'da düzenlenen ÜNİLİG Türkiye Karate Şampiyonası'nda beş bronz madalya ve bir dördüncülük elde etti.

SUBÜ öğrencileri Ankara'da düzenlenen ÜNİLİG Türkiye Karate Şampiyonası'nda beş bronz madalya ve bir dördüncülük elde etti.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) öğrencileri, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (AHBV) ev sahipliğinde düzenlenen ve 52 üniversiteden 209 sporcunun katıldığı ÜNİLİG Türkiye Karate Şampiyonası'nı beş bronz madalya ve bir dördüncülük ile tamamladı. Kadınlar 55 kilo Kumite Müsabakasında Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Zümra Rezzan İm, Kadınlar 61 kilo Kumite Müsabakasında Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencisi Buse Nemli, Erkekler 67 kilo Kumite Müsabakasında Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencisi Batuhan Şahin, Erkekler 75 kilo Büyük Kumite Müsabakasında Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencisi Umut Demirci ve Erkekler 84 kilo Büyük Kumite Müsabakasında Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencisi Muzaffer Talha Beşbadem üçüncü olarak bronz madalya kazandı. Kadınlar 68 kilo Kumite Müsabakasında Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Bengisu Çelik üçüncülük mücadelesini kaybederek dördüncülük elde etti. - SAKARYA