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SUBÜ'de Üniversitelerarası Geleneksel Okçuluk Turnuvası İkincisi Gerçekleştirildi

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Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde (SUBÜ) düzenlenen Üniversitelerarası Geleneksel Okçuluk Puta Koşusu'nun ikincisi gerçekleştirildi. Turnuvaya 13 üniversiteden 89 sporcu katıldı ve dereceye girenler ödüllendirildi. SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, geleneksel sporların yaygınlaşması gerektiğini vurgulayarak organizasyona destek verdi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde (SUBÜ) Üniversitelerarası Geleneksel Okçuluk Puta Koşusu'nun ikincisi gerçekleştirildi.

SUBÜ Geleneksel Türk Sporları Öğrenci Topluluğunca Spor Bilimleri Fakültesi Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya, 13 üniversiteden 89 sporcu katıldı.

Müsabakalar sonunda takım kategorisinde büyük erkeklerde Sağlık Bilimleri Üniversitesi, büyük kadınlarda Düzce Üniversitesi birinci oldu.

Bireysel kategoride ise büyük erkeklerde Bayburt Üniversitesinden Necati Emanet, büyük kadınlarda Kocaeli Üniversitesinden Hatice Sena Küçük birinciliği kazandı.

Turnuvada dereceye girenlere ödülleri SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık tarafından verildi.

"Geleneksel sporların giderek yaygınlaşması gerekiyor"

Sarıbıyık, yaptığı açıklamada, geleneksel okçuluğun yaygınlaşması adına gerçekleştirilen organizasyonda emeği geçenleri tebrik etti.

Geleneksel sporların giderek yaygınlaşması gerektiğini vurgulayan Sarıbıyık, "Aslında çocukluğumuzdan kalma çok güzel oyunlarımızın olduğunu ve bunun da artık geleneksel oyun olarak geride kaldığını görüyoruz. Bu güzelliklerin yeni nesil tarafından yaşanması adına bu tip organizasyonlara ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyuyoruz." dedi.

SUBÜ Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Zeki Taş da turnuva sonunda dostluğun kazandığını belirterek, "Her yıl bu turnuvayı gelenekselleştirmeyi düşünüyoruz. Diğer geleneksel sporlarımızı da buraya ekleyerek daha geniş katılımlı faaliyetler düzenlemeyi düşünüyoruz." bilgisini paylaştı.

Takım halinde bayanlarda birinci oldukları için çok mutlu olduğunu dile getiren Düzce Üniversitesi sporcusu Nuray Tok, başarıdan dolayı gurur duyduklarını kaydetti.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi sporcusu Muhammet Şamil Duman ise takım kategorisinde elde ettikleri birincilik için mutlu olduklarını ifade etti.

Kaynak: AA / Spor

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