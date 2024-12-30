Üye Girişi
Haberler
İsrail ordusundan Kuneytra'daki belediye binasına baskın
Görüntü Türkiye'nin yanı başından! İsrail sonunda bunu da yaptı
CHP'li Karatepe'den zam oranına kilitlenen emekli ve memuru tedirgin eden sözler
Zam oranına kilitlenen emekli ve memuru tedirgin eden sözler
Nevzat Bahtiyar'ın avukatından dikkat çeken paylaşım
Cezası tartışılan Bahtiyar'ın avukatından dikkat çeken paylaşım
Güney Kore'de, 179 kişinin öldüğü uçak son 48 saatte 13 sefer yapmış
Bugüne kadar kaza yapmamasına şaşmalı

Suat Hekimoğlu Türkiye Boks Federasyonu Başkanı oldu

Suat Hekimoğlu Türkiye Boks Federasyonu Başkanı oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Boks Federasyonu'nun yeni başkanı Suat Hekimoğlu, Türk boksunun gelişimi için önemli projeler gerçekleştireceklerini açıkladı. Altyapıya önem vereceklerini vurgulayan Hekimoğlu, kadın boksundaki başarıyı artırmak için destek sağlayacaklarını belirtti.

Türkiye Boks Federasyonunun yeni başkanı Suat Hekimoğlu, "eski yapıyı değiştirmeyi" başardıkları için çok mutlu olduğunu söyledi.

Federasyonun 6. olağan ve 8. mali genel kurulunda başkanlığa seçilen Hekimoğlu, AA muhabirine, her zaman Türk boksunun hizmetinde olacaklarını dile getirerek "Türk boksunun yukarı çıkabilmesi, bayrağımızın göndere çekilebilmesi için dünyada, olimpiyatlarda ve Avrupa'da derece alabilecek şekle getirmek için her şeyimi ortaya koyacağıma söz veriyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Altyapıya büyük önem vereceklerini vurgulayan Hekimoğlu, "Alt minikler kategorisinde 4 yıldır Türkiye şampiyonası yapılmıyor. Yapmazsanız sporcu gelmez alttan. Eskiden bu şampiyona vardı. Şimdi onu yeniden aktive edeceğiz. Çocuklarımızı olimpiyatlara hazırlamak için altyapıdan başlamak gerekiyor. Bunların kamplarını yapacağız. Gerekirse ailelerini de misafir etmek istiyoruz. Kastamonu'da kamp eğitim merkezimiz buna müsait. Ailelerimizin talebi olursa çünkü onlar küçük evlatlarımız. Onları da oradan itibaren değerlendirmeye alacağız." diye konuştu.

Türkiye'nin kadın boksunda dünyada iddialı konuma geldiğini belirten Hekimoğlu, bunun da sporcuların özverisi sayesinde gerçekleştiğini vurguladı.

Hekimoğlu, kadın sporcularla da büyük başarılara imza atmayı hedeflediklerine değinerek "Buse Naz Çakıroğlu ve Busenaz Sürmeneli ile konuştum. Kendilerinin hizmetinde olduğumuzu söyledim. Kamp yapmak istiyorsanız kamp. Her şeyde onlara yardımcı olacağım, olimpiyatlarda madalya sayımızı artıracağız."ifadelerini kullandı.

"Türk boksu ve ulusumuz için bir mücadele içine gireceğiz"

Mart ayında düzenlenecek Dünya Boks Şampiyonası'nın kendileri için çok önemli olduğuna dikkati çeken Hekimoğlu, "21-26 Ocak tarihlerinde Türkiye Şampiyonası sonrası kamp düzenimizi alıp çocuklarımız nereye istiyorsa oraya göndereceğiz. Masraflarımız artacak ama biz bunu evlatlarımız, Türk boksu ve ulusumuz için bir mücadele içine gireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Türk boksunu hak ettiği yere getirmek istediklerini vurgulayan Hekimoğlu, seçimde rakibi Selçuk Aydın ile istişare içerisinde olacaklarını kaydederek şunları söyledi:

"Aynı mahallede büyüdük onunla. Kendisini çok severim. İyi de bir oy aldı. Türk boksunun en değerli boksörlerinden biridir. Bundan sonra da inşallah istişare içinde olacağız. Danışacağımız konular olacak çünkü bu işin mutfağından gelmiş birisi. Eski yapıyı değiştirmemiz gerekiyordu. Bunu başardık, çok mutluyuz. Selçuk kardeşim istediği sürece Türkiye Boks Federasyonu Başkanı olarak her konuda ona destek oluruz."

Kaynak: AA / Göktuğ Ergün - Spor
img

Yurt dışına kaçan Batuhan için kırmızı bülten çıkarıldı
img

Mehmet Şimşek'ten akaryakıt ve tütün ürünlerinde indirim sinyali
img

Erdoğan "Malum çevreleri çıldırtacak" demişti! Bir ülke daha kapıda
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Almak istediği ürünün fiyatı Mehmet Ali Erbil'i isyan ettirdi: Emekli maaşımla nasıl alacağım?
Almak istediği ürünün fiyatı Mehmet Ali Erbil'i isyan ettirdi
Narin Güran'ın dava sürecinde neler oldu?
Narin Güran'ın dava sürecinde neler oldu?
Bennu Gerede'den çok konuşulacak sözler: Hayalim sevişirken ölmek
"En büyük hayalim sevişirken ölmek"
İngilizler, yaşama şansı yüzde 50 olan Esma Esad'ı ölüme terk etti
Esma Esad ölüme terk edildi
İlk sıradaki il değişti! İşte Türkiye'nin en yoksul şehirleri
İlk sıradaki il değişti! İşte Türkiye'nin en yoksul şehirleri
Yurt dışına kaçan Batuhan Karadeniz hakkında kırmızı bülten çıkarıldı
Yurt dışına kaçan Batuhan için kırmızı bülten çıkarıldı

Son Dakika Haberleri

MasterChef Türkiye finali ne zaman, hangi tarihte? 2024 MasterChef birincisi ne zaman belli olacak? İZSU İzmir su kesintisi! 30-31 Aralık Bornova, Karşıyaka, Konak su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Nurettin Açıkalın kimdir? Nurettin Açıkalın kaç yaşında, nereli? Mecidiyeköy, Şişli yangın söndü mü, mahsur kalan işçiler kurtarıldı mı SON DAKİKA! Adana ASKİ su kesintisi! 30-31 Aralık Çukurova, Sarıçam, Ceyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? 31 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu Terminatör Kara Kader filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Terminatör Kara Kader filmi ne zaman, nerede çekildi? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Nizip, İslahiye, Nurdağı 30-31 Aralık GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Yemekteyiz Cengiz kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz YILBAŞI Cengiz Kerem kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Mertcan kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz YILBAŞI Mertcan Pelen kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Gamze kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Gamze Ural kaç yaşında, nereli?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.