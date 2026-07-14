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TSSF Başkanı'ndan batık tankta 15 Temmuz anması

TSSF Başkanı'ndan batık tankta 15 Temmuz anması
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Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Başkanı Kadir Sağlam, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla Antalya açıklarındaki batık tankta Türk bayrağıyla anma etkinliği gerçekleştirdi.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Başkanı Kadir Sağlam, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla Antalya açıklarındaki batık tankta Türk bayrağıyla anma etkinliği gerçekleştirdi.

TSSF'den yapılan açıklamaya göre Başkan Kadir Sağlam, 15 Temmuz şehitlerini anmak için Kaş ilçesi açıklarındaki batık tanka Türk bayrağıyla dalış yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kadir Sağlam, şehitleri ve gazileri anmak için bu etkinliği yaptıklarını belirterek, "Hainlerin tanklarına ve mermilerine göğsünü siper eden milletimiz, milli iradeye karşı kullanılan her silahı tarihin en karanlık derinliklerine gömdü. Ülkemize yapılacak her türlü saldırıya havada, karada ve mavi vatanda asla izin vermeyiz." ifadelerini kullandı.

15 Temmuz'un Türk milletinin demokrasiye bağlılığını tüm dünyaya gösterdiğini kaydeden Kadir Sağlam, federasyon olarak vatan ve bayrak sevgisiyle sporcular yetiştirmeye devam ettiklerini aktardı.

Sağlam, 15 Temmuz şehitlerini rahmet ve minnetle andıklarını, gazilere ise şükranlarını sunduklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak
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