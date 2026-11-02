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Stuttgart hocası Hoeness, Galatasaray deplasmanında galibiyet istediklerini söyledi.

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Stuttgart hocası Hoeness, Galatasaray deplasmanında galibiyet istediklerini söyledi. Haber Videosunu İzle
Stuttgart hocası Hoeness, Galatasaray deplasmanında galibiyet istediklerini söyledi.
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Stuttgart Teknik Direktörü Sebastian Hoeness, UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacakları maç öncesinde galibiyet için oynayacaklarını ve kararlı, cesur olacaklarını söyledi. Hoeness, RAMS Park'taki atmosferin ateşli geçmesini beklediklerini belirtti.

Stuttgart Teknik Direktörü Sebastian Hoeness, Galatasaray karşısında kararlı olacaklarını ve cesur oynayacaklarını söyledi.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Alman ekibi Stuttgart yarın Galatasaray'a konuk olacak. Bu karşılaşma öncesinde Stuttgart Teknik Direktörü Sebastian Hoeness, RAMS Park'ta basın toplantısı düzenledi.

Galatasaray'ın güçlü bir takım olduğunu belirten Hoeness, "Galatasaray taraftarı çok kalabalık olacak. Yüksek ses olacak. Karşımızda güçlü bir takım var. Süper Lig'de birinci sıradalar. Son maçı kazandılar. Bizim için zorlu bir maç olacak. Bir adım daha atma olanağımız var. Galibiyet için oynayacağız. Maç çok ateşli geçecek. Yarın oluşacak atmosferi dört gözle bekliyoruz. Çok heyecan verici bir atmosfer olacak" diye konuştu.

"Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız"

Galatasaray karşısında özel çaba göstermeleri gerektiğini ifade eden Alman çalıştırıcı, "Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Evlerinde oynayacağız. Bedensel olarak fiziksel olarak başarılı olmalıyız. Taktik olarak da başarmalıyız. Hazırlığımızı yaptık. Oyunumuzu sahaya yansıtacağız. Bu maçı ciddiye alıyoruz. Cesur bir şekilde sahaya çıkacağız. Galatasaray gibi takıma karşı böyle olmak zorundayız. Okan Buruk, uzun yıllardı burada başarılı bir şekilde çalışıyor. Leverkusen'e karşı bu cesareti gösterdik. Kararlı ve cesur olacağız" şeklinde konuştu.

"Galatasaray ve taraftarının neler yapabileceğini çok iyi biliyoruz"

Yarınki maçta stadyum atmosferinin ateşli olacağını söyleyen Sebastian Hoeness, "Stadyumdaki atmosferin çok muazzam olacağını düşünüyoruz. Her zaman bu düzeyde güçlü takımlarla karşılaşmıyorsunuz. Galatasaray'ın oyun kurgusuna bakmak lazım. Onu da merakla bekliyoruz. Geçen seneki Fenerbahçe maçının atmosferinden deneyim kazandığımızı umuyorum. Kendimize güveniyoruz. Yeni deneyimlere açığız. Galatasaray ve taraftarının neler yapabileceğini çok iyi biliyoruz. Takım da onların neleri beklendiğini çok iyi biliyor. Beklediğimiz gibi olur mu, onu da yarın göreceğiz. Bu maçı dört gözle bekliyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde bu stadyumda çok maç gördük. Büyük bir hevesle geliyoruz. Bunu kendimiz deneyimleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın harika bir takım olduğunu aktaran Hoeness, "Galatasaray'ın pek çok oyuncusunu seviyorum. Takımımdaki oyuncuları daha çok seviyorum. Büyük bir saygı duyuyorum oyunculara. Bazılarını tanıyoruz. Milli takımda kendilerini gösterdiler. Milli takımdan Leroy Sane'yi biliyoruz. Yarın sahaya kim çıkacak bilmiyorum ama üst düzey oyuncuları var. Harika bir takımla karşılaşacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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