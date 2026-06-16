STSO'dan, Sivasspor eleştirilerine cevap geldi

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası, zor günler geçiren Sivas spor'a destek vermedikleri yönündeki eleştirilere cevap verdi. Doğrudan desteğin yasal olmadığı belirtilerek, Sivas spor Divan Kurulu'nun kendileriyle herhangi bir istişare veya görüş alışverişinde bulunmadığı belirtildi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (STSO), Sivas spor'a destek vermedikmerini iddiaları üzerine yazılı bir açıklama yaptıldı. Açıklamada, odanın mevcut mevzuat gereği spor kulüplerine nakdi yardım veya sponsorluk desteği sağlayamadığı belirtilirken, Sivasspor'a verilen desteklerin iş insanları ve meclis üyelerinin gönüllü katkılarıyla gerçekleştirildiği ifade edildi.STSO tarafından yapılan açıklamada ayrıca, Sivasspor Divan Kurulu'nun oda ile herhangi bir istişare veya görüş alışverişinde bulunmadığı da kaydedildi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Sivas Ticaret ve Sanayi Odası, kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Mevcut mevzuat gereği, odamızın bütçesinden spor kulüplerine nakdi yardım yapılması veya sponsorluk desteği verilmesi mümkün değildir. Sivasspor'a sağlanan destekler ise bugüne kadar meclis üyelerimiz ve iş insanlarımızın tamamen şahsi ve gönüllü katkılarıyla gerçekleştirilmiştir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına, Sivasspor Divan Kurulu'nun Odamızla herhangi bir istişare veya görüş alışverişinde bulunmadığını da belirtmek isteriz.STSO, Sivas'ın en güçlü çatı kuruluşu olarak her zaman sorumluluk almaktan kaçınmamış; şehrimizin ve kurumlarımızın ihtiyaç duyduğu her kritik süreçte tüm üyeleriyle birlikte seferber olmuş, gerçekleştirdiği kampanyalarla Sivasspor'a yüksek miktarlarda maddi ve manevi destek sağlamıştır. Geçmişten bugüne Sivasspor'un yönetim kademelerinde görev yapan pek çok değerli isim, aynı zamanda Odamızın üyesidir. Bu nedenle Sivasspor ile Sivas Ticaret ve Sanayi Odası arasında sadece kurumsal değil, güçlü bir gönül bağı da vardır. Sivasspor'u şehrimizin ortak değeri olarak görüyor; imkanlarımız ve yasal çerçeve içerisinde her zaman kulübümüzün ve camiamızın yanında yer almaya devam edeceğiz."dedi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı