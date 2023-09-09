Stefan Kuntz: 'Şans eseri değil, hak ettiğimiz bir beraberlik elde ettik'

A Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu 5'nci maçında Ermenistan ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Stefan Kuntz, gazetecilerin özellikle sosyal medyada eleştiriler yapıldığının hatırlatması üzerine, 'Neyi eleştiriyorlar? Yaklaşık 8-10 pozisyona girdik' diyerek şunları söyledi:

"Onları gole çeviremedik. Onlar mı mesela? Öncelikle ilk devrede oynamak istediğimiz oyunu aslında sahaya yansıttığımızı düşünüyorum. Çünkü birçok pozisyona girdik. İlk devrede kesinlikle eleştirebileceğim şey, o pozisyonları gol yapamamamız. Aynı zamanda devrede tabi ki daha hızlı oynayabileceğimizi, geçişleri daha iyi yapabileceğimizi söyledik. Birçok top kaybı yaptık, onları yapmamamız gerektiğini söyledik ve üzerinde durduk. İkinci devreye başladığımızda biraz konsantrasyonumuz düştü. Böylelikle birçok hata yaptık. Golü yemeden önce de yaptık, golü yediğimizde de zaten hataları görmüş oldunuz. Oyuncular elinden gelen her şeyi yaptı oyunu çevirmek için. O yüzden onları bu konuda eleştiremem. Oyuncu değişikliklerinin de aslında oyuna pozitif yansıdığını ve böylelikle oyunu biraz daha canlandırdığını düşünüyorum. O yüzden de şans eseri değil, hak ettiğimiz bir beraberliği o an elde ettiğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

"MAÇIN ÖZELEŞTİRİSİNİ YAPACAĞIZ"

Maçın sonucundan memnun olmadığını ve bu konudaki özeleştirisini yapacağını ifade eden Stefan Kuntz, "Elbette memnun değiliz. Bugün adımı atamadığımızdan, 3 puanı alamadığımız dolayı biz de çok üzgünüz. Bunun açık ve net bir şekilde analizini ve özeleştirisini yapacağız. Ekim ayındaki maçlarda hem Hırvatistan'da hem Letonya'da işi bitirmeye çalışacağız" şeklinde konuştu.

"RIDVAN, RANGERS'TA BU SEZON BİR KERE BİLE KADROYA GİREMEDİ"

Gazetecilerin, geçen sezon Glasgow Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz'ın kadroya neden alınmadığına dair sorusu üzerine konuşan Kuntz, "Bizim davet etmeyip de, davet edebileceğimiz potansiyel oyuncular kimler olabilirdi? Rıdvan şu an Glasgow Rangers da bir kere bile kadroya girmedi. Sonuçta şu anda sizin vermiş olduğunuz örnek aslında önceden sorduğunuz sorunun tezatı oldu, çünkü dediğim gibi Rıdvan hiç kadroya giremeyen bir oyuncuyken, siz aslında istikrar istediniz. Moral ve mental yapımız için kesinlikle bugün o beraberliği almamız çok önemliydi. Ama pozisyonumuz gereği kesinlikle çok daha fazlasını elde edebilirdik. İyi bir sonuçta da aynısı olacaktı fakat şu an bir o kadar daha Hırvatistan maçı önem kazandı ve biz oraya da odaklanacağız" ifadelerini kullandı.

"KAPI HERKES İÇİN DAİMA AÇIK"

Gazetecilerin Trabzonsporlu Akdülkadir Ömür'ün neden kadroda olmadığına ilişkin sorusuna cevap veren Kuntz, "Öncelikle eleştiri sizin için açıktır. Sonuçta beni hoca olarak eleştirebilirsiniz, soru sorduğunuzda size cevap vermeye açığım. Ben Trabzon'un iki tane maçını izledim. Birisi Antalyaspor maçıydı, diğeri Galatasaray maçıydı. Yani aslında bir oyuncuyu şimdi burada örnek olarak çıkartmamız çok doğru değil ama sorduğunuz için söylüyorum, ben orada oyuncunun gösterdiği performansla, şu anki oynayan oyunculardan daha iyi performans gösterdiğini düşünmüyorum. Her zaman söylüyorum kapı herkes için daima açık. Şu anda mesela Yusuf'u tekrar çağırdık, Adana Demirspor'da çok iyi işler yapıyor. Mesela Okay'ın da Ozan Tufan'ın da İngiltere'deki maçlarını takip ediyoruz. Fakat biz şu anki kurduğumuz kadroda en doğru şekilde, bize en iyi yardımcı olabilecek oyuncuları seçtiğimizi düşünüyoruz" karşılığını verdi.

"REAL MADRID'IN DOKTORLARIYLA SÜREKLİ İLETİŞİM HALİNDEYİZ"

Arda Güler'in sağlık durumunu da yakından takip ettiklerini ifade eden Stefan Kuntz, "Bilhassa doktorumuz, Real Madrid'in doktoruyla sürekli iletişim halindeler. Böylelikle en yeni bilgileri onlardan alıyoruz ve umarız en kısa zamanda Arda'yı tekrar milli takım bünyesinde görebiliriz" dedi.

"MUHTEMELEN DEĞİŞİKLİKLER YAPARDIM"

Berabere biten karşılaşmayla ilgili olarak "Keşke dediğiniz bir durum var mı?" Sorusuna ise Kuntz şöyle cevap verdi:

"Kesinlikle şu anki tecrübeme dayanarak söylüyorsanız muhtemelen değişiklikler yapardım. Ama bu maçı yaşamadan karar verseydim, yine aynı kararı verirdim. Ama emin olun ki, aynı oyuncularla tekrar bu oyunu oynasak zaten böyle bir oyun olmazdı. Bu soruları zaten kesinlikle kendime soruyorum. Neleri daha iyi yapabilirdik, hangi kararları, oyuncu seçimiyle ilgili daha iyi yapabilirdik? Emin olun bu soruları kendime çok fazlasıyla soruyorum" şeklinde konuştu.

Bundan sonraki grup maçlarını kazanmak için sahaya çıkacaklarını ifade eden Stefan Kuntz, "Ama gerçekçi olursak, haziran ayında hepimiz çok şaşırdık, Ermenistan 6 puan alınca. Önümüzdeki maçta Hırvatistan, Ermenistan'ı yendiğinde aslında aynı durumda olacağız yine. Bizim deplasmanda Hırvatistan gibi bir takıma karşı oynayacağımız maçtan da puan alabildiğimizi göstermemiz ve Letonya'yı evimizde kesinlikle yenmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.