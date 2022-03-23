Stefan Kuntz: Rakibin oyuncularına reaksiyon göstermemiz gerek

"Fernando Santos çok deneyimli bir hoca"

"Büyük takımlara karşı mücadele edebilme potansiyeline sahip bir takımımız olduğuna iniyorum"

Kuntz, son olarak ise Merih'in eski takım arkadaşı Ronaldo'ya karşı oynayacağı için çok mutlu olduğunu, Santos'un ise Hakan Çalhanoğlu hakkında olumlu görüşlerine de katıldığını belirtti.