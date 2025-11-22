Haberler

Spotify Camp Nou Yenilendi: Modern Spor ve Kültür Mekanı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Barcelona'nın tarihi stadyumu Spotify Camp Nou, yenileme çalışmalarının ardından modern bir spor ve kültür mekanı olarak yeniden açıldı. Limak İnşaat'ın katkılarıyla stadyum, geleceğin ihtiyaçlarına uygun hale getirildi.

İspanyol ekibi Barcelona, yenileme çalışmalarının tamamlandığı Spotify Camp Nou'da ilk maçına çıkacağı bugün kapılarını taraftarına açarken, stat modern kent yaşamına da uygun çok işlevli bir mekana dönüştürüldü.

Barselona şehrinin kalbinde yer alan ve dünya futbolunun hafızasına kazınan Camp Nou, iki yıllık yenileme ve genişletme çalışmalarının ardından yeniden taraftarıyla buluştu. Limak İnşaat'ın mühendislik gücüyle modern futbolun ihtiyaçlarına uygun şekilde geleceğe taşınan stadyum, Athletic Bilbao karşısında oynanacak La Liga maçında yaklaşık 45 bin Barça taraftarına kapılarını açtı. Tarihi karşılaşmayı FC Barcelona Başkanı Joan Laporta, Limak Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir ile Yönetim Kurulu Üyeleri Serdar Bacaksız ve Batuhan Özdemir tribünden izleyecek.

Yenilenen yüzüyle spor ve kültür mekanı

1957'de kapılarını açtığından bu yana yalnızca bir spor yapısı değil, Katalan kimliğinin sembollerinden biri olarak kabul edilen Spotify Camp Nou, yıldan yıla büyüyen kitlelere ve modern spor mimarisinin gelişen ihtiyaçlarına yanıt verebilmek için köklü bir dönüşüm sürecine girdi. Limak'ın 2023 yılında üstlendiği stadın yenilenmesi ve genişletilmesi projesi, stadyumu yalnızca fiziksel olarak güçlendirmekle kalmadı; aynı zamanda mimari mirasını da koruyarak 21. yüzyılın teknolojik ve çevresel standartlarına ulaştırmayı hedefledi.

Toplam 204 bin metrekarelik bir inşaat alanı üzerinde yürütülen projede, mevcut yapının 50 bin metrekaresi özenle yenilenirken, 154 bin metrekaresi baştan inşa edildi. Tamamlandığında, 8 bini VIP olmak üzere 105 bin kişilik oturmalı kapasitesiyle dünyanın en büyük üçüncü futbol stadyumu olacak Spotify Camp Nou, modern kent yaşamının ritmine uygun çok işlevli bir spor ve kültür mekanına dönüşüyor.

Yenilenen alanlarda sporcu bölümleri baştan sona yeniden tasarlandı; ev sahibi ve konuk takımlar için modern soyunma odaları oluşturuldu ve oyuncu tüneli çağdaş standartlara uygun biçimde inşa edildi. Yılda ortalama 40 maçın oynandığı stadyumda, üçüncü kademe tribünlerin altında kapalı otoparklar, VIP alanlar ve ticari alanlar yer alıyor; böylece hem taraftar hem de profesyonel kullanım deneyimi modern standartlara kavuşuyor.

Projenin en çarpıcı mühendislik adımını ise 128 halatla zeminden yaklaşık 70-80 metre yüksekliğe kaldırılacak olan 50 bin metrekarelik yeni çatı yapısı oluşturuyor. Stadyumun silüetini yeniden tanımlayacak bu yapıda, çim zeminden çatı tepesine kadar toplam yükseklik 68 metre olacak. İklim dostu bir sistemle fotovoltaik panellerin yerleştirileceği sembolik çatı ile yeni Spotify Camp Nou, yalnızca sporun değil, sürdürülebilir kent mimarisinin de örnek yapılarından biri olacak.

Stadyumun dönüşümünde Türkiye'nin mühendislik birikimi de güçlü şekilde yer alıyor. Yapım sürecinde kullanılan 27 bin ton çeliğin yaklaşık yüzde 60'ının Türkiye'de üretilmesi, projenin yerli katkısını önemli ölçüde artırıyor. Bugüne kadar 56 milletten yaklaşık 13 bin kişinin görev aldığı projede Türk ve İspanyol mühendislerin ortak çalışmaları, uluslararası iş birliğinin başarılı bir örneğini oluşturuyor. Çalışanların yüzde 48'inin Türk uzmanlardan oluştuğu yenileme projesinde, 15'ten fazla yerli şirket de ürün ve hizmet sağlayarak dönüşümün önemli bir paydaşı haline geldi.

Katalan kültürünün, Avrupa spor tarihinin ve modern kent yaşamının kesişim noktasında yer alan Spotify Camp Nou'nun yeniden doğuşu, yalnızca bir stadyum yenilemesinden çok daha fazlası olarak görülüyor. Çalışmaları tüm hızıyla sürdürülen bu dönüşüm, FC Barcelona'nın mabedi olan bu yapıyı geleceğe taşıyacak; sporun, mimarinin ve toplumsal hafızanın buluştuğu bir merkeze dönüştürecek.

Türkiye'nin mühendislik kapasitesinin uluslararası ölçekte sergilendiği en prestijli projelerden biri olarak öne çıkan Spotify Camp Nou projesi, iki ülke arasında yeni bir kültürel ve teknik iş birliğinin simgesi olarak da değerlendiriliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur

DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur
G20 Liderler Zirvesi'ne Bakan Şimşek'in uyarısı damga vurdu

Zirveye damga vuran an: Erdoğan konuşurken gelip uyardı
Makatına hava basılarak öldürülen çocuğun ailesi sessizliğini bozdu: Eldeki tek delil...

Acılı aile sessizliğini bozdu! Eldeki tek delil...
Mustafa Destici: Terörle, terörist başıyla müzakere olmaz

İttifakın küçük ortağı, "Öcalan" çıkışıyla köprüleri attı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor! Personele 3 milyon dolar ödenecek

Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor
9 gündür aranıyordu; arazide ölü bulundu

9 gündür aranıyordu; arazide ölü bulundu
Torreira'nın kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu

Kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu
Hatay'da alevlerin arasında can veren kişinin emniyet müdürü olduğu ortaya çıktı

Kahreden olay! Alevlerin arasında can veren kişi emniyet müdürü çıktı
Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor! Personele 3 milyon dolar ödenecek

Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor
Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç

Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç
İçişleri Bakanlığı'ndan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni

İçişleri Bakanlığı, Mansur Yavaş hakkında kararını verdi
Fenerbahçe'de 1'i sürpriz 4 isim Rizespor maçı kadrosunda yok

Fenerbahçe'de 1'i sürpriz 4 isim Rize maçı kadrosunda yok
Kadro dışı kalan Cenk Tosun'a büyük şok

Kadro dışı kalan Cenk'e büyük şok
AK Partili Suna Kepolu Ataman'dan olay sözler: CHP atalarımızı idam etti

Canlı yayında olay sözler: CHP atalarımızı idam etti
3-0'lık net skor! Burak Yılmaz eski takımının gözünün yaşına bakmadı

Burak Yılmaz eski takımının gözünün yaşına bakmadı
Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı

Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı
Türkiye'nin en pahalı evi satışa çıkarıldı! Emlakçılar fiyat biçemiyor

Türkiye'nin en pahalı evi satışa çıkarıldı! Emlakçılar fiyat biçemiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.