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Sportif Efeler 09 SK, Alanya 1221 FK'yi 2-1 Geçti

Sportif Efeler 09 SK, Alanya 1221 FK'yi 2-1 Geçti
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TFF 3. Lig 3. Grup 5. haftasında Sportif Efeler 09 SK, evinde Alanya 1221 Futbol Kulübü'nü 2-1 mağlup etti. Maçta goller Mustafa, Burak ve Gökberk'ten geldi.

TFF 3. Lig 3. Grup 5. haftasında Sportif Efeler 09 SK, evinde karşılaştığı Alanya 1221 Futbol Kulübü'nü 2-1 mağlup etti.

Hakemler: Eren Gökmen, Batuhan Topçu, Okan Taşköprü

On Numara Sportif Efeler 09 SK: Kemal Mert, Berkan, Süleyman (Gökberk dk. 59), Furkan (Uğur dk. 81), Burak (Hüseyin dk. 75), Eren, Mustafa (Abdullah dk. 81), Enis, Sabutay, Yiğithan, Emre

Alanya 1221 FK: Muratcan, Harun, Burak, Ozan (İlkan dk. 89), Alhan (Burak dk. 81), Ata, Mustafa (Mertcan dk. 70), Barın, Yusuf Efe, Emre, Hasan (Yunus Emre dk. 70 )

Goller: Mustafa (dk. 13) (Alanya 1221 FK), Burak (dk. 43 pen.), Gökberk (dk. 73) (Efeler 09 SK)

Sarı kart: Furkan, Berkan (Efeler 09 SK), Harun, Burak, Hasan, Ata, Yusuf Efe (Alanya 1221 FK) - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

3-sayfa Futbol Alanya Efeler Spor

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