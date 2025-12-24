Sporda 2025 böyle geçti: Eylül

Sporda 2025 yılının eylül ayında A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanırken A Milli Kadın Voleybol Takımı, dünya ikincisi oldu.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda grup maçlarını namağlup tamamladı.

Son 16 turunda İsveç'i, çeyrek finalde Polonya'yı ve yarı finalde Yunanistan'ı eleyen milliler, finalde Almanya'ya 88-83 mağlup olarak turnuvayı ikinci sırada bitirdi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda Slovenya, ABD ve Japonya'yı mağlup ederek organizasyon tarihinde ilk kez finale yükseldi.

Finalde İtalya'ya 3-2 yenilen ay-yıldızlı ekip, dünya ikincisi olarak gümüş madalya kazandı.

Eylül ayında Fenerbahçe Kulübü'nde olağanüstü seçimli genel kurul gerçekleştirildi. Genel kurulda Sadettin Saran, sarı-lacivertli kulübün yeni başkanı seçildi.

Bireysel branşlarda milli para yüzücü Defne Kurt, Singapur'da düzenlenen Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nda 5 altın madalya kazanarak Türk spor tarihine geçti.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre eylül ayında sporda yaşanan gelişmeler şöyle:

1 EYLÜL:

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu 4. maçında Türkiye, Estonya'yı 84-64 mağlup ederek 4'te 4 yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol 1. Lig'in gelecek sezon 18 yerine 20, Nesine 2. Lig'in ise 38 yerine 36 takımdan oluşacağını açıkladı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda Slovenya'yı 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi ve bu turda ABD ile eşleşti.

Fenerbahçe, İspanyol futbolcu Marco Asensio'yu 3+1 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

Trabzonspor Kulübü, kaleci Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a kesin transferi konusunda anlaşma sağlandığını duyurdu.

3 EYLÜL:

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu 5. ve son maçında Sırbistan'ı 95-90 yenerek 5'te 5 yapan Türkiye, grubu ilk sırada tamamladı ve son 16 turunda İsveç ile eşleşti.

4 EYLÜL:

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda ABD'yi 3-1 yenerek organizasyon tarihinde ilk kez yarı finale yükseldi ve Japonya ile eşleşti.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında deplasmanda Gürcistan'ı 3-2 mağlup etti.

6 EYLÜL:

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda Japonya'yı 3-1 yenerek organizasyon tarihinde ilk kez finale adını yazdırdı.

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turu maçında İsveç'i 85-79 mağlup eden Türkiye, çeyrek finale yükseldi.

7 EYLÜL:

2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nın finalinde İtalya'ya 3-2 yenilen A Milli Kadın Voleybol Takımı, organizasyonda gümüş madalya kazandı.

8 EYLÜL:

Beşiktaş Kulübü, Fenerbahçe'den Cengiz Ünder'in kiralandığını duyurdu.

RAMS Başakşehir, teknik direktör Çağdaş Atan ile yolların ayrıldığını açıkladı.

9 EYLÜL:

Fenerbahçe, İtalyan teknik direktör Domenico Tedesco ile anlaşmaya vardı.

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek final maçında Polonya'yı 91-77 yenen Türkiye, yarı finale çıktı.

11 EYLÜL:

Büyükusta (GM) Ediz Gürel, 2025 FIDE Grand Swiss Turnuvası'nda dünya satranç şampiyonu Hint Dommaraju Gukesh'i yendi.

12 EYLÜL:

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın yarı finalinde Yunanistan'ı 94-68 mağlup eden Türkiye, finalde Almanya'nın rakibi oldu.

13 EYLÜL:

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 Dünya Şampiyonası G Grubu'ndaki ilk maçında Japonya'yı 3-0 yendi.

14 EYLÜL:

İngiltere'de düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası'nda kadınlar 75 kiloda milli sporcu Büşra Işıldar ve 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, gümüş madalya elde etti.

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde Almanya'ya 88-83 mağlup olan Türkiye, ikinci olarak gümüş madalya kazandı.

15 EYLÜL:

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 Dünya Şampiyonası G Grubu'ndaki ikinci maçında Libya'yı 3-1 yendi

17 EYLÜL:

Dünya Şampiyonası'nda Kanada'yı 3-0 yenen A Milli Erkek Voleybol Takımı, son 16 turuna grup lideri olarak yükseldi.

Hırvatistan'da düzenlenen 2025 Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 50 kiloda mücadele eden Evin Demirhan Yavuz, bronz madalya aldı.

18 EYLÜL:

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'a 5-1 yenildi.

19 EYLÜL:

Hırvatistan'da düzenlenen 2025 Dünya Güreş Şampiyonası grekoromen stilde mücadele eden milli sporcu Ahmet Yılmaz, erkekler 77 kiloda bronz madalyanın sahibi oldu.

20 EYLÜL:

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nda Hollanda'yı 3-1 yenerek tarihinde ilk kez çeyrek finale adını yazdırdı.

21 EYLÜL:

Milli para yüzücü Defne Kurt, Singapur'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda 50 metre serbest stil S10 kategorisinde şampiyona rekoru kırarak altın madalya kazandı.

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda Sadettin Saran, sarı-lacivertli kulübün yeni başkanı oldu.

22 EYLÜL:

Milli sporcular, Singapur'da düzenlenen Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nda 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı. Defne Kurt, 200 metre karışık S10 disiplininde altın madalyanın sahibi oldu.

24 EYLÜL:

Basketbolda 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı, Beşiktaş GAİN'i 85-83 yenen Fenerbahçe Beko kazandı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb'e 3-1 mağlup oldu.

25 EYLÜL:

Singapur'da düzenlenen Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcu Defne Kurt, 100 metre kelebek S10 kategorisinde altın madalya elde etti.

27 EYLÜL:

Güney Kore'de düzenlenen 2025 Dünya Para Okçuluk Şampiyonası'nda Makaralı Yay Kadın Milli Takımı, altın madalya kazandı.

Milli sporcu Defne Kurt, Singapur'da düzenlenen Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nın son gününde kadınlar 100 metre sırtüstü S10 kategorisinde altın madalyanın sahibi olou.

30 EYLÜL:

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında konuk ettiği İngiltere ekibi Liverpool'u 1-0 mağlup etti.