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Sporcu Aktürk’ten Akdağ’a solo tırmanış

Sporcu Aktürk’ten Akdağ’a solo tırmanış
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Yüksek irtifa dağcısı Mehmet Fatih Aktürk, Elazığ’da 2 bin 623 yüksekliğindeki Akdağ’a gerçekleştirdiği solo tırmanışı başarıyla tamamladı.

Yüksek irtifa dağcısı Mehmet Fatih Aktürk, Elazığ'da 2 bin 623 yüksekliğindeki Akdağ'a gerçekleştirdiği solo tırmanışı başarıyla tamamladı.

Elazığ'da bulunan ve Türkiye'nin önemli dağcılık rotalarından biri olarak kabul edilen Akdağ, 2 bin 623 metrelik yüksekliğiyle her yıl çok sayıda dağcıyı ağırlıyor. Bu çerçevede Yüksek irtifa dağcısı Mehmet Fatih Aktürk'te dağa tırmanman için bölgeye geldi. Aktürk, 9 kilometrelik Dağı, tek başına 4 saatte tırmanarak zirveye ulaştı.

Solo tırmanışların hem fiziksel hem de mental açıdan büyük bir hazırlık gerektirdiğini belirten Mehmet Fatih Aktürk, "Elazığ'ın Palu ilçesinde bulunan kentin en yüksek dağı olan 2 bin 623 yüksekliğindeki Akdağ'a başarılı bir solo tırmanış gerçekleştirdim. Çıkış 4 saat ve iniş 2 saat sürdü. Gidiş geliş 18 kilometre mesafe kat ettim. Yürüyüşün başlangıcı Güllüce köyünden başlanılmış olup bin 100 metre irtifa kat edilerek faaliyet 6 saatte başarıyla tamamlanmıştır" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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