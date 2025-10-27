Spor yorumcuları, Balıkesir'deki depreme canlı yayında yakalandı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 22.48'de 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

6.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE SARSINTI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. İstanbul ve İzmir başta olmak üzere Marmara ile Ege Bölgelerindeki birçok ilde de hissedilen depremin 5,99 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

CANLI YAYINDA YAKALANDILAR

Now Spor yorumcuları, İstanbul'da da şiddetli bir şekilde hissedilen 6.1 büyüklüğündeki depreme canlı yayında yakalandı. Canlı yayında bulunan Ersin Düzen, Veli Yiğit, Yağız Sabuncuoğlu ve Erbatur Ergenekon'un sakin kalarak depremin geçmesini bekledikleri görüldü.