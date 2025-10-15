Haberler

Spor Yorumcuları A Milli Takım ve Süper Lig Yarışını Değerlendirdi

Güncelleme:
Emre Bol ve Ali Naci Küçük, A Milli Futbol Takımı'nın Gürcistan galibiyetini ve Dünya Kupası şansını Kapadokya'da yorumladı. İkili, Süper Lig'deki puan durumu ve şampiyonluk iddialarını da ele aldı.

Spor yorumcuları Emre Bol ve Ali Naci Küçük, A Milli Futbol Takımı'nın Gürcistan galibiyetini ve Dünya Kupası şansını değerlendirdi.

Spor yorumcuları Emre Bol ve Ali Naci Küçük, milli takımın Gürcistan galibiyeti ve FIFA Dünya Kupası yolundaki şansını Kapadokya'da değerlendirdi. Milli takımın oyununu öven Emre Bol, "İspanya'nın grup liderliği zaten belliydi. Bizim hedefimiz ikinci olup play-off oynamaktı. Gürcistan galibiyetiyle bu hedefe çok yaklaştık. Muhtemel rakiplerimiz Kuzey Makedonya ve İsveç. Artık başkalarının takımlarını tutmaktan bıktık. Bu jenerasyonla Dünya Kupası'na katılmamamız için hiçbir sebep yok" dedi.

Ali Naci Küçük ise Teknik Direktör Montella'ya dikkat çekerek, "Çok iyi bir jenerasyona ve çok iyi bir lidere sahibiz. Gürcistan karşısındaki galibiyet moral açısından çok önemliydi. Dünya Kupası'na katılacağımıza inanıyorum. Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final gördük; şimdi sıra dünya sahnesinde iz bırakmakta" ifadelerini kullandı.

Süper Lig yorumu

Bol ve Küçük, Trendyol Süper Lig'deki yarışa da değindi. Emre Bol, "Şampiyonluk için konuşmak erken ama Galatasaray'ın 6 puanlık avantajı önemli. Eğer fark açılırsa Fenerbahçe camiası sıkıntı yaşayabilir. Tedesco'nun bir şansı hak ettiğini düşünüyorum" derken, Ali Naci Küçük ise, "Galatasaray'ın en büyük avantajı istikrar ve Okan Buruk'un sistemidir. Fenerbahçe camiasının da Sadettin Saran ve Tedesco'ya sabırla destek olması şart. Avrupa ve lig temposu Galatasaray'ı zorlayacak ama yarış son ana kadar sürecek" şeklinde konuştu.

İkili, sezon sonunda şampiyon olacak takımla ilgili de iddiaya girdi. Fenerbahçe şampiyon olursa Ali Naci Küçük, Emre Bol'u Kapadokya tatiline götürecek. Galatasaray şampiyon olursa da bu kez Emre Bol, Ali Naci Küçük'ü Kapadokya'da misafir edecek. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
