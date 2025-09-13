Spor Yazarlarına Yasağa Tepki: 'Haber Alma Özgürlüğümüz Engellenemez'

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Başkanı Necati Özsoy ve 10 yönetim kurulu üyesine yeni sezonda akreditasyon yasağı koydu. KTSYD, yayımladığı bildiriyle uygulanan yasağa tepki gösterdi.

Süper Kupa maçında eylem yapan spor yazarları, 'Haber Alma Özgürlüğümüz Engellenemez' pankartıyla saha içinde tepki gösterdi. BASIN-SEN'in de destek verdiği eylemde KTSYD Başkanı Necati Özsoy ve yönetim kurulu üyesi Serkan Soyalan açıklamalarda bulundu. Spor yazarı ve foto muhabirlerine karşı uygulanan yasak kararından dönmeyen KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu'na tepki gösterildi.

KTSYD'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün itibarıyla yeni futbol sezonu hayırlısıyla başlamıştır. KTFF'nin, KTSYD başkanı ve yönetim kuruluna karşı maçlara giriş yasağı koyması ve hiçbir gerekçe göstermemesini derin bir üzüntü ile son ana kadar takip ettik. Futbol Federasyonu tarafından spor yazarlarına getirilen haksız yasak ve akreditelerin iptali yalnızca mesleki faaliyetimize değil aynı zamanda özgür basına ve kamuoyunun haber alma hakkına da vurulmuş ağır bir darbedir. Bizler kalemimizi susturmaya yönelik bu girişime boyun eğmeyeceğiz. Bu nedenle, bu gece oynanacak kupa karşılaşmasında mesleğimizin onuru ve basın özgürlüğü için bir arada olacağız. Sessizliğimiz kabul anlamına gelir; birlikteliğimiz ise tarihe not düşer. Unutmayalım: Sporun da, basının da geleceği için yan yana durmak zorundayız". - İSTANBUL