Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 3 Fatih Karagümrük: 1 (İlk yarı)
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Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor ile Fatih Karagümrük karşılaşıyor.
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor ile Fatih Karagümrük karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısını ev sahibi ekip 3-1 önde tamamladı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
8. dakikada Arif Boşluk'un sol taraftan ortasında Trezeguet'in omzundan seken topu kale sahası önünde iyi takip eden Bartra meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
14. dakikada Fatih Karagümrük sahasından gönderilen uzun topla sağ çaprazdan ceza sahası içine giren Lobjanidze, uzak direğe yerden pasını iyi takip eden Diagne meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1
20. dakikada Gomez sağ taraftan ceza sahası içine girdi. Gomez'in pasında Abdulkadir Ömür'ü geçen topu iyi takip eden Trezeguet'in sol çaprazdan vuruşunda kaleci Bahadır'dan seken top ağlarla buluştu. 2-1
35. dakikada sol çaprazda rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası dışında topu önüne açan Trezeguet'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Batuhan'ın solundan ağlarla buluştu. 3-1
Stat: Akyazı
Hakemler: Turgut Domanş xx, Mustafa Sönmez xx, Ali Tuna xx
Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Larsen xx, Bartra xx, Hüseyin Türkmen xx, Arif Boşluk xx, Siopis xx, Bakasetas xx, Abdulkadir Ömür xx, Visca xx, Trezeguet xxx, Gomez xx
Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Umut Bozok, Hamsik, Taha Altıkardeş, Gbamin, Bardhi, Doğucan Haspolat, Markovic, Lahtimi, Serkan Asan
Teknik Direktör: Nenad Bjelica
Fatih Karagümrük: Batuhan Şen x, Braschi x, Rodrigues x, Dresevic x, Levent Mercan x, Shukurov x, Bertolocci x, Magomed Ozdoev x, Lobjanidze x, Borini x, Diagne xx
Yedekler: Viviano, Kerem Frei, Colin Kazım, Samed Onur, Lawrence, Salih Dursun, Adnan Uğur, Feghouli, Brahim Darri
Teknik Direktör: Andrea Pirlo
Goller: Bartra (dk. 8), Batuhan Şen (dk. 20 k.k.), Trezeguet (dk. 35) (Trabzonspor), Diagne (dk. 14) (Fatih Karagümrük) - TRABZON