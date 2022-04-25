Spor Toto Süper Lig: Sivasspor: 0 Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk Yarı) - Haberler

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Spor Toto Süper Lig: Sivasspor: 0 Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk Yarı)

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Spor Toto Süper Lig: Sivasspor: 0 Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk Yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Sivasspor, sahasında Alanyaspor'u ağırlıyor.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Sivasspor, sahasında Alanyaspor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

15. dakikada Emre'nin ceza sahası içerisindeki şutu savunmadan döndü. Dönen topu Novais sert bir şutla kaleye göndermek istedi. Kaleci Yusuf topu kontrol etmeyi başardı.

33. dakikada Fer'in kale yayı üzerinden sert şutunda Kaleci Muammer topa hakim oldu.

40. dakikada Gradel sol çaprazdan ceza sahası içerisine girip kaleyi hedef aldı. Yusuf topa hakim olmayı başardı.

44. dakikada Erdoğan'ın ceza sahası içerisinde ki pasında Gradel kaleyi hedef aldı. Top üstten dışarı çıktı.

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Ümit Öztürk xx, Samet Çavuş xx, Bilal Gölen xx

Sivasspor: Muammer xx, Ahmet xx, Camara xx, Goutas xx, Ziya xx, Ulvestad xx, Hakan xx, Erdoğan xx, Gradel xx, Fajr xx, Yatabare xx

Yedekler: Ali Şaşal, Uğur, Appindangoye, Cofie, Kayode, Sefa, Moussa, Kerem, Özkan, Caner

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Aytemiz Alanyaspor: Yusuf xx, Fatih xx, Milunovic xx, Juanfran xx, Borja xx, Novais xx, Efecan xx, Emre xx, Fer xx, Oğuz xx, Eduardo xx

Yedekler: Marafona, Ahmet, Umut, Erencan, Efkan, Awaziem, Emirhan, Santos, Furkan, Tayfun

Teknik Direktör: Felipe Sanchez Metaos

Sarı kartlar: Goutas (Sivasspor), Novais (A.Alanyaspor) - SİVAS

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Sivasspor, Spor, Haberler

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