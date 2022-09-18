Spor Toto Süper Lig: MKE Ankaragücü: 2 - DG Sivasspor: 0 (İlk yarı) Spor Haberleri Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında MKE Ankaragücü evinde DG Sivasspor'u ağırlıyor. Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında MKE Ankaragücü evinde DG Sivasspor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Maçtan dakikalar (İlk yarı) 2. dakikada sağ taraftan Oğuz Ceylan'ın ortasında ceza sahasında topla buluşan Beridze, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 1-0 43. dakikada MKE Ankaragücü'nün geliştirdiği atakta ceza sahası sol çaprazdan Beridze'nin çektiği şut direkten döndü. Dönen topu Sowe, tamamladı. 2-0 45. dakikada gelişen Sivasspor atağında Dia Saba'nın sağ taraftan verdiği pasla topla buluşan Charisis'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti ama maçın hakemi Sarper Barış Saka, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti. Stat: Eryaman Hakemler: Sarper Barış Saka xx, İsmail Şencan xx, Murat Tuğberk Curbay MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan xx, Marlon xx, Mujakic xx, Radakovic xx, Oğuz Ceylan xxx, Pedrinho xx, Beridze xxx, Tolga Ciğerci xx, Taylan Antalyalı xx, Emre Kılınç xx, Sowe xx Yedekler: Bahadır Han, Atakan Çankaya, Şahverdi Çetin, Jese, Macheda, Ariyibi, Yasin Güreler, Zahid, Malcuit, Fıratcan Üzüm Teknik Direktör: Ömer Erdoğan Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal xx, Murat Paluli xx, Uğur Çiftçi xx, Appindangoye xx, Goutas xx, Gradel xx, Dia Saba xx, Charisis xx, Ulvestad xx, Ahmed Musa xx, Angielski xx, Yedekler: Muammer Yıldırım, Cofie, Yatabare, N'Jie, Alaaddin Okumuş, Camara, Hakan Arslan, Caner Osmanpaşa, Kaan Onaran, Mehmet Albayrak Teknik Direktör: Rıza Çalımbay Goller: Beridze (dk. 2) Sowe (dk. 43) (MKE Ankaragücü) Sarı Kartlar: Pedrinho (MKE Ankaragücü), Goutas (Sivasspor) (Muhammed Musab Gümüşer - Cem Geçim/İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor MKE Ankaragücü Sivasspor Spor Güncel Haberler

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