Spor Toto Süper Lig: MKE Ankaragücü: 2 - DG Sivasspor: 0 (İlk yarı)
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Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında MKE Ankaragücü evinde DG Sivasspor'u ağırlıyor.
Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında MKE Ankaragücü evinde DG Sivasspor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
2. dakikada sağ taraftan Oğuz Ceylan'ın ortasında ceza sahasında topla buluşan Beridze, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 1-0
43. dakikada MKE Ankaragücü'nün geliştirdiği atakta ceza sahası sol çaprazdan Beridze'nin çektiği şut direkten döndü. Dönen topu Sowe, tamamladı. 2-0
45. dakikada gelişen Sivasspor atağında Dia Saba'nın sağ taraftan verdiği pasla topla buluşan Charisis'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti ama maçın hakemi Sarper Barış Saka, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.
Stat: Eryaman
Hakemler: Sarper Barış Saka xx, İsmail Şencan xx, Murat Tuğberk Curbay
MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan xx, Marlon xx, Mujakic xx, Radakovic xx, Oğuz Ceylan xxx, Pedrinho xx, Beridze xxx, Tolga Ciğerci xx, Taylan Antalyalı xx, Emre Kılınç xx, Sowe xx
Yedekler: Bahadır Han, Atakan Çankaya, Şahverdi Çetin, Jese, Macheda, Ariyibi, Yasin Güreler, Zahid, Malcuit, Fıratcan Üzüm
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal xx, Murat Paluli xx, Uğur Çiftçi xx, Appindangoye xx, Goutas xx, Gradel xx, Dia Saba xx, Charisis xx, Ulvestad xx, Ahmed Musa xx, Angielski xx,
Yedekler: Muammer Yıldırım, Cofie, Yatabare, N'Jie, Alaaddin Okumuş, Camara, Hakan Arslan, Caner Osmanpaşa, Kaan Onaran, Mehmet Albayrak
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Goller: Beridze (dk. 2) Sowe (dk. 43) (MKE Ankaragücü)
Sarı Kartlar: Pedrinho (MKE Ankaragücü), Goutas (Sivasspor)
(Muhammed Musab Gümüşer - Cem Geçim/İHA)