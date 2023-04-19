Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 1 Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu)
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Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında karşılaştığı Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında karşılaştığı Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
55. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullanılan serbest vuruşta Crespo pasını sağ kanattaki Ferdi Kadıoğlu'na aktardı. Ferdi'nin bekletmeden ceza sahası içine yaptığı ortada top üst direkten oyun alanına geri geldi. Pozisyonun devamında Samet Akaydin'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
60. dakikada Alioski'nin sol kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada Joao Pedro ön direkte topla buluştu. Pedro'nun vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
66. dakikada Deniz Türüç'ün sağ kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada Samet Akaydin'in ters vuruşunda meşin yuvarlak üstten kornere gitti.
67. dakikada Emre Mor'un attığı derin pasta ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan İrfan Can Kahveci'nin sert vuruşunda top auta çıktı.
70. dakikada orta sahada İrfan Can Kahveci'ye faul yapan Ahmed Touba, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
75. dakikada İrfan Can Kahveci, ceza sahası dışı sağ çaprazından kullanılan serbest vuruşta topu doğrudan kaleye gönderdi. Kaleci Muhammed, topu son anda kornere gönderdi.
81. dakikada Deniz Türüç'ün ceza sahası dışı sağ çaprazından yaptığı vuruşta kaleci İrfan Can Eğribayat güçlükle topu kornere çeldi.
87. dakikada hızlı gelişen Başakşehir atağında Patryk Szysz'in sol kanattan yaptığı ortada Adnan Januzaj'ın vuruşunda top üst direkten oyun alanına geri geldi.
88. dakikada Valencia'nın sol kanattan ceza sahası içine çevirdiği topa Başakşehir savunması meşin yuvarlağı uzaklaştıramadı. Pozisyonun devamında topu önünde bulan Joao Pedro, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 1-1
90+2. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Valencia, şut açısı aradı, savunma topa ayak koydu. Pozisyonun devamında ceza sahası içinde topu önünde bulan Joao Pedro, sol ayağıyla vuruşunu yaptı, kaleci Muhammed ilk hamlede topu çıkarmayı başardı. Ardından tekrar topu önünde bulan Pedro, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2
90+8. dakikada Ömer Ali Şahiner, Valencia'ya yaptığı faulün ardından ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.
Stat: Fatih Terim
Hakem: Suat Arslanboğa xx, Ali Ögel xx, Kemal Yılmaz xx
Medipol Başakşehir: Muhammed Şengezer xx, Ömer Ali Şahiner xx, Leonardo Duarte xx, Ahmed Touba xx, Lucas Lima xx, Mahmut Tekdemir xx, Lucas Biglia xx, Deniz Türüç xx (Berkay Özcan dk. 85 ?) Danijel Aleksic xxx (Philippe Keny dk. 85 ?), Patryk Szysz xx, Joao Figueiredo xx (Adnan Januzaj dk. 80 ?)
Yedekler: Volkan Babacan, Şener Özbayraklı, Shaocong Wu, Muhammet Arslantaş, Edgar Ie, Berkay Aydoğmuş, Caner Erkin
Teknik Sorumlu: Erdinç Sözer
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat xx, Ferdi Kadıoğlu xx, Samet Akaydin x, Attila Szalai xx, Jayden Oosterwolde x (Ezgjan Alioski dk. 46 x), Willian Arao x (Serdar Dursun dk. 82 ?), Miguel Crespo x (Mert Hakan Yandaş dk. 63 x), İrfan Can Kahveci xx, Arda Güler xx (Joao Pedro dk. 46 xx), Diego Rossi x (Emre Mor dk. 46 x), Enner Valencia xx
Yedekler: Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Nazım Sangare, İsmail Yüksek
Teknik Direktör: Jorge Jesus
Goller: Danijel Aleksic (dk. 30) (Fenerbahçe), Joao Pedro (dk. 88, dk. 90+2) (Fenerbahçe)
Kırmızı kartlar: Ahmed Touba (dk. 70), Ömer Ali Şahiner (dk. 90+8) (Medipol Başakşehir)
Sarı kartlar: Patryk Szysz, Lucas Biglia, Danijel Aleksic, Mahmut Tekdemir, Muhammed Şengezer (Medipol Başakşehir) - İSTANBUL