Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 2 Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)
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Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Konyaspor, Trabzonspor'u ağırladı.
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Konyaspor, Trabzonspor'u ağırladı. Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
64. dakikada Guilherme'nin sol kanattan arka direğe gönderdiği topu kontrol edip vurdu ancak Trabzonspor savunması bu topu kale çizgisinden çıkardı.
70. dakikada Pozuelo'nun soldan kullandığı köşe vuruşunda Diouf kafa vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.
75. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazsında topla buluşan Diouf'un içeriye çevirdiği topa savunma dokundu. Sol çapraza doğru açılan topa Pozuelo gelişine vurdu ancak top az farkla üstten auta çıktı.
82. dakikada Pozuelo'nun sağdan kullandığı kornerde ön direkte iyi yükselen Diouf kafa vuruşunu yaptı fakat savunmaya da değen top direğin dibinden kornere çıktı.
85. dakikada Guilherme'nin sol çaprazdan arka direğe yaptığı ortaya kafa vuruşunu yapan Soner meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-1
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Cihan Aydın xx, Volkan Ahmet Narinç xx, Anıl Usta xx
Konyaspor: Sehic xx, Ahmet Oğuz xx (Cebrail Karayel dk. 90 ?), Uğurcan Yazğılı xx (Kahraman Demirtaş dk. 46 xx), Calvo xxx, Guilherme xxx, Soner Dikmen xx, Bouchalakis xx (Bruno Paz dk. 63 xx), Michalak x (Mahir Emreli dk. 46 xx), Pozuelo xxx, Moreno xx, Diouf xx
Yedekler: Erhan Erentürk, Metehan Mert, Yasir Subaşı, Pavicic, Oğulcan Ülgün, Mehmet Ali Büyüksayar
Teknik Direktör: Aleksandar Stanojevic
Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Doğucan Haspolat xx, Bartra xx, Hüseyin Türkmen xx, Eren Elmalı xx, Siopis xx, Hamsik xx (Markovic dk. 88 ?), Bardhi xx (Gbamin dk. 80 ?), Bakasetas x, Trezeguet xx (Gomez dk. 80 ?), Umut Bozok xx (Arif Boşluk dk. 68 xx)
Yedekler: Taha Tepe, Hakan Aydın, Taha Altıkardeş, Lahtimi, Emirhan Zaman
Teknik Direktör: Nenad Bjelica
Goller: Hamsik (dk. 12) (Trabzonspor), Pozuelo (dk. 37), Soner Dikmen (dk. 85) (Konyaspor)
Kırmızı kart: Bakasetas (dk. 45+5) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Siopis, Umut Bozok (Trabzonspor), Mahir Emreli, Soner Dikmen (Konyaspor) - KONYA
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