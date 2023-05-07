Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 0 Kayserispor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Konyaspor, Kayserispor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

11. dakikada Moreno'nun sol kanattan arka direğe yaptığı ortaya Mahir kafa vuruşunu yaptı ancak top uzak direğin yanından dışarı çıktı.

12. dakikada Guilherme'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Soner'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

17. dakikada Moreno ile verkaç yaparak sol çaprazdan ceza sahasına giren Pozuelo'nun dar açıdan aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarptı ve oyun alanına döndü.

26. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Bouchalakis'in şutuna kale önünde Soner dokundu ve topu ağlara gönderdi ancak gol ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu xx, Cem Özbay xx, Ali Can Alp xx

Konyaspor: Sehic xx, Ahmet Oğuz xx, Uğurcan Yazğılı xx, Calvo xx, Guilherme xx, Soner Dikmen x, Bouchalakis xx, Mahir Emreli xx, Pozuelo xx, Moreno xx, Diouf xx

Yedekler: Erhan Erentürk, Yasir Subaşı, Pavicic, Muriç, Kahraman Demirtaş, Oğulcan Ülgün, Mehmet Ali Büyüksayar, Michalak, Bruno Paz, Cebrail Karayel

Teknik Direktör: Aleksandar Stanojevic

Kayserispor: Cenk Gönen xx, Gökhan Sazdağı xx, Hosseini xx, Kolovetsios xx, Attamah xx, Kemen xx, Emrah Başsan xx, Cardoso xx, Mensah xx, Mane xx, Thiam xx

Yedekler: Mehmet Öztürk, Karimi, Gavranovic, İlhan Parlak, Baran Gezek, Ramazan Civelek, Ethem Balcı, Mehmet Öztürk, Arif Kocaman, Uzodimma, Ackah

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Sarı kartlar: Ahmet Oğuz (Konyaspor), Gökhan Sazdağı (Kayserispor) - KONYA