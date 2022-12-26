Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 0 Beşiktaş: 0 (İlk yarı) Spor Haberleri Gaziantep Futbol Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş'ı konuk ediyor. Gaziantep Futbol Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş'ı konuk ediyor. Zorlu karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. Maçtan dakikalar (İlk yarı) 7. dakikada orta alandan topu kapan Gedson Fernandes'in biraz ilerledikten sonra çektiği şut savunmadan döndü. 9. dakikada Gaziantep FK'nın Maxim ile ceza yayı önünden kullandığı serbest vuruşta sol üst köşeye giden topu kaleci Mert güçlükle çeldi. 13. dakikada Welinton'un ceza sahası sol çaprazından altıpasa gönderdiği meşin yuvarlağa Cenk Tosun dokundu, top yandan dışarı çıktı. 28. dakikada Weghorst'un ceza yayın içerisinden kaleye sert şutu savunmadan döndü. 40. dakikada Maxim'in kullandığı serbest vuruş sonrası yapılan kafa vuruşunu kaleci Mert güçlükle kontrol etti. 45+4. dakikada Beşiktaş ceza sahasında kafalardan seken topu önünde bulan Furkan Soyalp'in şutu üstten farklı şekilde auta çıktı. Stat: Gaziantep Kalyon Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx, Serkan Ok xx Gaziantep FK: Günay Güvenç xx, Stelios Kitsiou x, Ertuğrul Ersoy x, Papy Djilobodji x, Matej Hanousek x, Furkan Soyalp x, Marko Jevtovic x, Merkel x, Maxim x, Mustafa Eskihellaç x, Figuiredo x Yedekler: Mustafa Burak, Arda Kızıldağ, Alin Tosça, Valmir Veliu, Halil İbrahim Pehlivan, Mirza Cihan, Ömürcan Artan, Angelo Sagal, Lazar Markovic, Luka Stankovskı Teknik Direktör: Erol Bulut Beşiktaş: Mert Günok xx, Rosier x, Welinton x, Tayyip Talha x, Umut Meraş x, Necip Uysal xx, Atiba x, Gedson xx, N'Koudou xx, Cenk Tosun x, Weghorst x Yedekler: Ersin Destanoğlu, Josef de Souza, Salih Uçan, Dele Alli, Emrecan Uzunhan, Nathan Redmond, Kerem Atakan, Masuaku, Muleka, Tayfur Bingol Teknik Direktör: Şenol Güneş Sarı kartlar: Günay Güvenç, Jevtovic (Gaziantep FK) N'Koudou (Beşiktaş) - GAZİANTEP Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Gaziantep FK Gaziantep Beşiktaş Spor Haberler

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