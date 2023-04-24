- Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe : 3 - İstanbulspor : 3 (Maç sonucu)

İSTANBUL - Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı İstanbulspor ile 3-3 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada Mert Hakan'ın pasında ceza sahası dışı sağ çaprazdan Arda Güler'in sol ayağı ile yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak köşeden filelerle buluştu. 2-0

53. dakikada İstanbulspor atağında Eze'nin çalımlarla ceza sahası içine girip sol ayağı ile yaptığı pozisyonda top savunmada Ferdi Kadıoğlu'nun eline temas etti. VAR uyarısını dikkate alan hakem Kadir Sağlam, penaltı noktasını gösterdi.

56. dakikada penaltı atışını kullanmak üzere Ethemi'nin sağ ayağı ile yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci İrfan Can'ın sağından filelerle buluştu. 2-1

66. dakikada hızlı gelişen İstanbulspor atağında topla buluşan Ethemi'nin sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, savunmaya da çarparak filelerle buluştu. 2-2

69. dakikada sol taraftan Alioski'nin ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Valencia'nın kafa vuruşu sonrası top, sol kale direğinin hemen yanından auta gitti.

71. dakikada savunma arkasına atılan uzun pasta topla buluşan Valencia'nın ceza sahası içi sol çaprazdan içeri çevirdiği pasta kale önünde Joao Pedro'nun dokunuşuyla meşin yuvarlak filelerle buluştu. 3-2

90+6. dakikada Emir Kaan'ın sağ taraftan açtığı ortada yakın direkte kafa vuruşunu yapan Eze, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 3-3

Stat: Ülker

Hakemler: Kadir Sağlam xx, İbrahim Bozbey xx, Anıl Usta xx

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat xx, Ferdi Kadıoğlu xx, Szalai xx, Samet Akaydin x (Serdar Aziz dk. 75 x) Alioski xx, İsmail Yüksek xx (Arao dk. 85 ?), Arda Güler xxx (Rossi dk. 90+3 ?), Mert Hakan Yandaş xx (Crespo dk. 85 ?), Emre Mor xx (İrfan Can Kahveci dk. 75 x), Pedro xx, Valencia xx

Yedekler: Ertuğrul Çetin, Serdar Dursun, Osayi, Oosterwolde, Peres

Teknik Direktör Jorge Jesus

İstanbulspor: Alp Arda xx, Okan Erdoğan xx, Deli xx, Mehmet Yeşil x (Ertuğrul Ersoy dk. 74 x), Duhan Aksu x (Ali Yaşar dk. 75 x), Muhammer Sarıkaya xx, Kerem Şen x (Topalli dk. 64 x), Loshaj x (Emir Gültekin dk 81 ?), Rroca xx, Ethemi xxx (Lokilo dk. 81 ?), Eze xx

Yedekler: Ahmet Kıvanç, Veliu, Oğuzhan Berber, Guri, Mehremic

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Goller: Arda Güler (dk. 25 ve 51), Joao Pedro (dk. 71) (Fenerbahçe) Ethemi (dk. 57 ve 66) (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Emre Mor, Samet Akaydin, Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe) Okan Erdoğan, Ethemi, Ertuğrul Ersoy (İstanbulspor)