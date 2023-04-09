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Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 1Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 1Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında DG Sivasspor, Medipol Başakşehir'i ağırlıyor.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında DG Sivasspor, Medipol Başakşehir'i ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

14. dakikada Ziya'nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde iyi yükselen Goutas'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin yanından dışarı çıktı.

22. dakikada sağ kanattan Saiz'in ortasında ceza sahası içinde Erdoğan'ın vuruşunda top kaleye paralel taca çıktı.

31. dakikada sol kanattan gelişen Başakşehir' atağında Deniz'in ortasında meşin yuvarlak savunmadan döndü. Pozisyonunda devamında topu önünde bulan Mahmut'un sert şutunda Goutas meşin yuvarlağı engelledi.

37. dakikada ceza sahası içi sağ tarafından Murat'ın ortasında kale önünde Duarte'nin ters vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

Stat: 4 Eylül

Hakemler: Arda Kardeşler xx, Mehmet Emin Tuğral xx, Hakan Karabalcık xx

DG Sivasspor: Ali Şaşal xx, Goutas xx, Appindangoye xx, Murat xx, Ziya xx, Ulvestad xx, Cofie xx, Erdoğan xx, N'jie xx, Saiz xx, James xx

Yedekler: Emre, Gradel, Yatabare, Camara, Charisis, Emre, Musa, Caicedo, Hakan, Mehmet

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Medipol Başakşehir: Muhammed xx, Ömer Ali xx, Duarte xx, Touba xx, Lima xx, Biglia xx, Deniz xx, Januzaj xx, Mahmut xx, Szysz xx, Keny xx

Yedekler: Volkan, Şener, Shaocong, Batuhan, Berkay, Ayberk, Muhammet, Efe Arda, Berkay, Caner

Teknik Sorumlu: Erdinç Sözer

Gol: Duarte (dk. 37 k.k.) (Sivasspor) - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Başakşehir Sivasspor Spor Haberler

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