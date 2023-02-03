Spor Toto Süper Lig'de görünüm

Spor Toto Süper Lig'de 22. hafta sona erdi.

Haftanın kapanış maçlarında Yukatel Kayserispor, Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup ederken, İstanbulspor iki haftalık aranın ardından Arabam.com Konyaspor'u 1-0 yendi.

Fenerbahçe ise Adana Demirspor'la 1-1 berabere kalarak zirve yarışında yara aldı.

Lider Galatasaray, kazanma serisini HangiKredi Ümraniyespor karşısında da sürdürdü. Sarı-kırmızılı ekip iki kez geriye düştüğü mücadelede rakibini 3-2 mağlup ederek üst üste 11. galibiyetini aldı.

Bu sonuçların ardından Galatasaray en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 6'ya yükseltti.

Sonuçlar

Corendon Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor: 0-3

VavaCars Fatih Karagümrük-Beşiktaş: 1-1

Kasımpaşa-Bitexen Giresunspor: 5-1

Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor: 4-1

Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor: 2-0

Galatasaray-HangiKredi Ümraniyespor: 3-2

Arabam.com Konyaspor-İstanbulspor: 0-1

Yukatel Kayserispor-Medipol Başakşehir: 1-0

Adana Demirspor-Fenerbahçe: 1-1

Puan durumu:

Süper Lig'de 22. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle: