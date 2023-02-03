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Spor Toto Süper Lig'de görünüm

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig'de görünüm

Spor Toto Süper Lig'de 22. hafta sona erdi.

Spor Toto Süper Lig'de 22. hafta sona erdi.

Haftanın kapanış maçlarında Yukatel Kayserispor, Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup ederken, İstanbulspor iki haftalık aranın ardından Arabam.com Konyaspor'u 1-0 yendi.

Fenerbahçe ise Adana Demirspor'la 1-1 berabere kalarak zirve yarışında yara aldı.

Lider Galatasaray, kazanma serisini HangiKredi Ümraniyespor karşısında da sürdürdü. Sarı-kırmızılı ekip iki kez geriye düştüğü mücadelede rakibini 3-2 mağlup ederek üst üste 11. galibiyetini aldı.

Bu sonuçların ardından Galatasaray en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 6'ya yükseltti.

Sonuçlar

Corendon Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor: 0-3

VavaCars Fatih Karagümrük-Beşiktaş: 1-1

Kasımpaşa-Bitexen Giresunspor: 5-1

Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor: 4-1

Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor: 2-0

Galatasaray-HangiKredi Ümraniyespor: 3-2

Arabam.com Konyaspor-İstanbulspor: 0-1

Yukatel Kayserispor-Medipol Başakşehir: 1-0

Adana Demirspor-Fenerbahçe: 1-1

Puan durumu:

Süper Lig'de 22. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

OGBMAYAv.Puan
1.GALATASARAY21163245162951
2.FENERBAHÇE21143452242845
3.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK21124532211140
4.BEŞİKTAŞ20116338221639
5.ADANA DEMİRSPOR21108340221838
6.TRABZONSPOR2111553327638
7.YUKATEL KAYSERİSPOR2110293329432
8.ARABAM.COM KONYASPOR216962422227
9.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ216783129225
10.CORENDON ALANYASPOR216783239-725
11.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK205874140123
12.MKE ANKARAGÜCÜ2064102431-722
13.KASIMPAŞA2164112740-1322
14.DEMİR GRUP SİVASSPOR2156102531-621
15.FRAPORT TAV ANTALYASPOR2063112635-921
16.BITEXEN GİRESUNSPOR2156102038-1821
17.ATAKAŞ HATAYSPOR2055101838-2020
18.İSTANBULSPOR2153132144-2318
19.HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR2135132640-1414

23. haftanın programı

4 Şubat Cumartesi:

13.30 MKE Ankaragücü-VavaCars Fatih Karagümrük (Eryaman)

16.00 Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş (Sivas 4 Eylül)

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Gaziantep FK (Corendon Airlines Park Antalya)

5 Şubat Pazar:

13.30 İstanbulspor-Corendon Alanyaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa (Yeni Hatay)

19.00 Galatasaray-Trabzonspor (Nef)

6 Şubat Pazartesi:

17.00 HangiKredi Ümraniyespor-Adana Demirspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

20.00 Bitexen Giresunspor-Yukatel Kayserispor (Çotanak Spor Kompleksi)

20.00 Fenerbahçe-Arabam.com Konyaspor (Ülker)

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor

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