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Spor Toto Süper Lig'de görünüm

AA - Emre Doğan - Spor
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Spor Toto Süper Lig'de görünüm

Spor Toto Süper Lig'de 31. hafta, oynanan 2 maçla tamamlandı.

ADANA (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 31. hafta, oynanan 2 maçla tamamlandı.

Medipol Başakşehir, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti. Atakaş Hatayspor ile Adana Demirspor ise 0-0 berabere kaldı.

Konuk ettiği Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, puanını 71'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Haftayı galibiyetle tamamlayan İttifak Holding Konyaspor 58 puanla ikinci, Fenerbahçe ise 56 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Küme düşme hattında bulunan Altay, Göztepe, Çaykur Rizespor ve Yeni Malatyaspor ise haftayı puansız kapattı.

Süper Lig'de bu hafta oynanan müsabakaların 5'ini ev sahibi takımlar, 2'sini konuk ekipler kazandı. Üç karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Sonuçlar

Süper Lig'in 31. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

GZT Giresunspor-Demir Grup Sivasspor: 2-2

Yukatel Kayserispor-Fenerbahçe: 0-4

Altay-Fraport TAV Antalyaspor: 1-2

Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük: 2-0

Kasımpaşa- Gaziantep Fk : 2-1

İttifak Holding Konyaspor-Göztepe: 3-0

Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor: 2-1

Trabzonspor-Beşiktaş: 1-1

Medipol Başakşehir-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 1-0

Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor: 0-0

Puan durumu

Ligde 31. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

OGBMAYAVP
1.TRABZONSPOR31218259273271
2.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR31177751331858
3.FENERBAHÇE31168754351956
4.AYTEMİZ ALANYASPOR3115795748952
5.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR311551143311250
6.ADANA DEMİRSPOR311310846321449
7.ATAKAŞ HATAYSPOR31146114846248
8.BEŞİKTAŞ31121184540547
9.FRAPORT TAV ANTALYASPOR31128113637-144
10.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK31127123645-943
11.KASIMPAŞA31118124744341
12.DEMİR GRUP SİVASSPOR311011104240241
13.GALATASARAY31118124245-341
14.GAZİANTEP FK31117134144-340
15.YUKATEL KAYSERİSPOR31108134352-938
16.GZT GİRESUNSPOR31106153439-536
17.ALTAY3185183245-1329
18.GÖZTEPE3176183653-1727
19.ÇAYKUR RİZESPOR3175193057-2726
20.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR3155212352-2920

32. hafta

Spor Toto Süper Lig'de 32. haftanın programı şöyle:

8 Nisan Cuma:

20.30 Gaziantep FK-Trabzonspor (Kalyon)

9 Nisan Cumartesi:

13.30 VavaCars Fatih Karagümrük- Kasımpaşa (Atatürk Olimpiyat)

16.00 Göztepe-Yukatel Kayserispor (Gürsel Aksel)

16.00 Çaykur Rizespor-İttifak Holding Konyaspor (Çaykur Didi)

20.30 Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor (Vodafone Park)

10 Nisan Pazar:

13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-GZT Giresunspor (Yeni Malatya)

16.00 Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

16.00 Adana Demirspor-Altay (Yeni Adana)

20.30 Fenerbahçe-Galatasaray (Ülker)

11 Nisan Pazartesi:

20.30 Fraport TAV Antalyaspor-Atakaş Hatayspor (Antalya)

AA / Emre Doğan - Spor

Spor Toto Süper Lig, Gaziantep FK, Kasımpaşa, Adana, Spor, Haberler

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