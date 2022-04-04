Spor Toto Süper Lig'de görünüm
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Spor Toto Süper Lig'de 31. hafta, oynanan 2 maçla tamamlandı.
ADANA (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 31. hafta, oynanan 2 maçla tamamlandı.
Medipol Başakşehir, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti. Atakaş Hatayspor ile Adana Demirspor ise 0-0 berabere kaldı.
Konuk ettiği Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, puanını 71'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Haftayı galibiyetle tamamlayan İttifak Holding Konyaspor 58 puanla ikinci, Fenerbahçe ise 56 puanla üçüncü sırada yer aldı.
Küme düşme hattında bulunan Altay, Göztepe, Çaykur Rizespor ve Yeni Malatyaspor ise haftayı puansız kapattı.
Süper Lig'de bu hafta oynanan müsabakaların 5'ini ev sahibi takımlar, 2'sini konuk ekipler kazandı. Üç karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.
Sonuçlar
Süper Lig'in 31. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
GZT Giresunspor-Demir Grup Sivasspor: 2-2
Yukatel Kayserispor-Fenerbahçe: 0-4
Altay-Fraport TAV Antalyaspor: 1-2
Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük: 2-0
Kasımpaşa- Gaziantep Fk : 2-1
İttifak Holding Konyaspor-Göztepe: 3-0
Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor: 2-1
Trabzonspor-Beşiktaş: 1-1
Medipol Başakşehir-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 1-0
Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor: 0-0
Puan durumu
Ligde 31. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.TRABZONSPOR
|31
|21
|8
|2
|59
|27
|32
|71
|2.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|31
|17
|7
|7
|51
|33
|18
|58
|3.FENERBAHÇE
|31
|16
|8
|7
|54
|35
|19
|56
|4.AYTEMİZ ALANYASPOR
|31
|15
|7
|9
|57
|48
|9
|52
|5.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
|31
|15
|5
|11
|43
|31
|12
|50
|6.ADANA DEMİRSPOR
|31
|13
|10
|8
|46
|32
|14
|49
|7.ATAKAŞ HATAYSPOR
|31
|14
|6
|11
|48
|46
|2
|48
|8.BEŞİKTAŞ
|31
|12
|11
|8
|45
|40
|5
|47
|9.FRAPORT TAV ANTALYASPOR
|31
|12
|8
|11
|36
|37
|-1
|44
|10.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
|31
|12
|7
|12
|36
|45
|-9
|43
|11.KASIMPAŞA
|31
|11
|8
|12
|47
|44
|3
|41
|12.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|31
|10
|11
|10
|42
|40
|2
|41
|13.GALATASARAY
|31
|11
|8
|12
|42
|45
|-3
|41
|14.GAZİANTEP FK
|31
|11
|7
|13
|41
|44
|-3
|40
|15.YUKATEL KAYSERİSPOR
|31
|10
|8
|13
|43
|52
|-9
|38
|16.GZT GİRESUNSPOR
|31
|10
|6
|15
|34
|39
|-5
|36
|17.ALTAY
|31
|8
|5
|18
|32
|45
|-13
|29
|18.GÖZTEPE
|31
|7
|6
|18
|36
|53
|-17
|27
|19.ÇAYKUR RİZESPOR
|31
|7
|5
|19
|30
|57
|-27
|26
|20.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR
|31
|5
|5
|21
|23
|52
|-29
|20
32. hafta
Spor Toto Süper Lig'de 32. haftanın programı şöyle:
8 Nisan Cuma:
20.30 Gaziantep FK-Trabzonspor (Kalyon)
9 Nisan Cumartesi:
13.30 VavaCars Fatih Karagümrük- Kasımpaşa (Atatürk Olimpiyat)
16.00 Göztepe-Yukatel Kayserispor (Gürsel Aksel)
16.00 Çaykur Rizespor-İttifak Holding Konyaspor (Çaykur Didi)
20.30 Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor (Vodafone Park)
10 Nisan Pazar:
13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-GZT Giresunspor (Yeni Malatya)
16.00 Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)
16.00 Adana Demirspor-Altay (Yeni Adana)
20.30 Fenerbahçe-Galatasaray (Ülker)
11 Nisan Pazartesi:
20.30 Fraport TAV Antalyaspor-Atakaş Hatayspor (Antalya)
Sizce yeni #TFF Başkanı kim olmalı?— Haberler (@Haberler) April 4, 2022
Futbolcuların espor takımı kurmalarını destekliyor musunuz? #Futbol #Espor #Esports— GameGar (@gamegarcom) March 31, 2022