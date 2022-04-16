Spor Toto Süper Lig: Altay: 0 Başakşehir: 1 (İlk yarı)
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Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Altay, Medipol Başakşehir'i konuk ediyor.
BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Altay, Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan Dakikalar (İlk yarı)
10. dakikada sağ kanattan gelişen Altay atağında, Rodriguez'in kale önüne çevirdiği topa Poko'nun volesinde meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere çıktı.
17. dakikada sol taraftan köşe atışı kullanan Altay'da, Eric'in kale önünde yaptığı kafa vuruşuna son anda uzanan kaleci Volkan, topu kornere çeldi.
28. dakikada orta alandan yüklenen Altay'da, ceza sahasına topla birlikte giren Rodriguez, savunma arasında attığı pasla Thiam'ı kaleciyle karşı karşıya bıraktı. Thiam'ın şutunda açıyı kapatan kaleci Volkan, golü önledi.
29. dakikada orta alandan yüklenen Başakşehir'de, sol çaprazdan ceza sahasına giren Trezeguet, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Fakat kaleci Lis, Trezeguet'in açısını kapatarak topu çıkardı.
33. dakikada sol kanattan atak yapan Başakşehir'de, Lima'nın ortasına alt pas üzerinde kafa vuruşu yapan Aleksic'in pozisyonunda kaleci Lis, doksana giden topu uzanarak parmaklarının ucuyla kornere gönderdi.
38. dakikada sol taraftan Salih'le köşe vuruşu kullanan Başakşehir'de, yay önünde topa gelişine vuran Tolga'nın şutunda meşin yuvarlak sol direk dibinden az farkla auta çıktı.
41. dakikada orta alandan gelişen Başakşehir atağında, Aleksic'in ceza sahası dışından şutunu kaleci Lis çeldi. Daha sonra seken topla sol çaprazda buluşan Trezeguet, sol ayağıyla yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi. 0-1
Stat: Alsancak Mustafa Denizli
Hakemler: Sarper Barış Saka xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Bahtiyar Birinci xx
Altay: Lis xx, Tolga xx, Thiam xx, İbrahim xx, Eric xx, Naderi xx, Ceyhun xx, Zeki xx, Poko xx, Rodriguez xx, Bamba xx
Yedekler: Cihan, Ozan, Kappel, Rayan, Thaciano, Kazımcan, Pinares, Tugay, Eren, Cebrail
Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu
Başakşehir: Volkan x, Çaiçara xx, Duartre xx, Epureanu xx, Lima xx, Tolga xx, Salih xx, Aleksic xx, Deniz xx, Trezeguet xxx, Okaka xx
Yedekler: Muhammed, Hasan Ali, Ravil, Serdar, Şener, Pizzi, Ömer Ali, Emre, Karaal, Emre Çolak, Atabey
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Gol: Trezeguet (dk. 41) (Başakşehir)
Sarı Kart: Zeki (Altay) - İZMİR