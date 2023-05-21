Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 1 - Beşiktaş: 4 (Maç sonucu)
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- Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 1 - Beşiktaş: 4 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Adana Demirspor, sahasında karşılaştığı Beşiktaş'a 4-1 mağlup oldu.
- Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor : 1 - Beşiktaş : 4 (Maç sonucu)
ADANA - Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Adana Demirspor, sahasında karşılaştığı Beşiktaş'a 4-1 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
46. dakikada sol kanattan topu alan Gedson Fernandes ceza sahası içine girip uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-2
61. dakikada topla buluşan Yusuf Sarı, ceza sahası dışından sert vuruşunda top kaleci Mert Günok'ta kaldı.
70. dakikada Cherif Ndiaye'nin ceza sahası içerisinde Romain Saiss'e yaptığı müdahale sonrasında hakem Mustafa Kürşad penaltı noktasını gösterdi.
72. dakikada penaltıda topun başına geçen Cenk Tosun, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-3
90+2. dakikada Rodrigues'in geri pasında Ertaç topu uzaklaştırmak istediği sırada Gedson Fernandes yerde kaldı. Hakem Kürşad Filiz, VAR'ın uyarısıyla pozisyon tekrarını izledi ve penaltı kararı verdi.
90+5. dakikada penaltıda topun başına geçen Vincent Aboubakar meşin yuvarlağı ağlarla gönderdi. 1-4
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Kürşad Filiz xx, İlker Takpak xx, Candaş Elbil xx
Adana Demirspor: Ertaç Özbir xx, İsmail Çokçalış xx, Jorge Morel xx, Semih Güler xx, Rodrigues xx, Benjamin Stambouli xx (Gökhan İnler dk. 86 ?), Badou N'diaye xx, Yusuf Sarı xx, Akintola xx (Henry Onyekuru dk. 73 x), Cherif Ndiaye xx, Younes Belhanda xx (Gulbrandsen dk.90 x)
Yedekler: Karacic, Abdurrahim Dursun, Manev, Emre Akbaba, Furkan Soyalp, Yusuf Erdoğan, Mert Çetin, Nongoh,
Teknik Direktör: Vincenzo Montella
Beşiktaş: Mert Günok xx, Valentin Roiser xx, Romain Saiss xx, Omar Colley xx, Arthur Masuaku xx, Amir Hadziahmetovic xx (Umut Meraş dk. 90+7 ?), Gedson Fernandes xx, Nathan Redmond xx (Maxim dk. 90+7 ?), Salih Uçan xx (Necip Uysal dk. 86 ?), Cenk Tosun xx (Tayfur Bingöl dk. 85 ?), Vincent Aboubakar xx (Jackson Muleka dk. 90+8 ?)
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Kerem Kesgin, Welinton, Semih Kılıçsoy, Ege Tıknaz
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Goller: Younes Belhanda (dk. 19) (Adana Demirspor), Vincent Aboubakar (dk. 45+ ve 90+5 pen.), Gedson Fernandes (dk. 46), Cenk Tosun (dk. 72) (Beşiktaş)
Kırmızı kart: Vincenzo Montella (dk.