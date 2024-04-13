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Spor Toto, Sakarya Büyükşehir Belediyespor'u yenerek finale yükseldi

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Hentbol HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası yarı finalinde Spor Toto, Sakarya Büyükşehir Belediyespor'u 33-32 yenerek finale yükseldi.

Ankara'daki THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan dörtlü final organizasyonundaki Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Spor Toto maçının ilk yarısı 16-16'lık skor eşitliğiyle geçildi.

İkinci yarının sonunda maçın bitimine 10 saniye kala Sakarya Büyükşehir Belediyespor 7 metre atışından bulduğu golle Spor Toto karşısında 32-32 eşitliği yakaladı ancak maçın son saniyesinde bu sefer de Spor Toto 7 metre atışından bulduğu golle maçı 33-32 kazandı.

Bu sonuçla HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası'nın yarın 14.00'te oynanacak finalinde Beşiktaş Safi Çimento'nun rakibi Spor Toto oldu.

Öte yandan Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Spor Toto karşılaşmasının ilk yarısında 17. dakikada Spor Toto kalecisi Coşkun Göktepe gol pozisyonu sonrasında tehlikeli bir düşüş yaşadı. Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan kaleci Coşkun'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Spor

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