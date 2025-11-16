Haberler

Spor Toto, Gebze Belediyespor'u Zorlu Mücadelede Yenerek Galip Geldi

Güncelleme:
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 3. haftasında Spor Toto, sahasında Gebze Belediyespor'u 3-2'lik skorla mağlup etti. Maç boyunca çekişmeli anlar yaşandı ve toplamda 134 dakika sürdü.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Umut Maden

Spor Toto: Ivovic, Orçun Ergün, Jaime, Tuinstra, Emin Gök, Hakkı Çapkıoğlu (Beytullah Hatipoğlu, Burak Mert, İzzet Ünver, Mehmet Ege Biber, Doğan Karakoç, Melih Sıratça)

Gebze Belediyespor: Kemal Kayhan, Tervaportti, Yasin Aydın, Yiğit Yıldız, Bahov, Suarez (Semih Çelik, Metin Durmuş, Selim Kalaycı, Batuhan Karaca, Kaan Atmaca, Kadir Gürkan Uz, Taner Kabakçı)

Setler: 22-25, 25-22, 25-18, 23-25, 15-11

Süre: 134 dakika

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 3. haftasında Spor Toto, sahasında Gebze Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
