Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 2 Ankara Keçiörengücü: 1

ANKARA (İHA) - Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında Ümraniyespor, konuk ettiği Ankara Keçiörengücü'nü 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar:

10. dakikada Kartal'ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda Mrsic, ön direkte kafayı vurarak topu ağlara gönderdi. 1-0

16. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Yacine Bammou, pasını Onur'a aktardı. Sağ çaprazdan ceza sahası içine giren Onur Ayık, Hüsamettin müdahalesi ile yerde kalınca hakem Yiğit Arslan pozisyonu penaltı olarak değerlendirdi.

18. dakikada beyaz noktada topun başına geçen Yacine Bammou'nun vuruşunda kaleci Metin Uçar, soluna gelen topu yatarak kurtardı. Oyun alanına dönen meşin yuvarlağı yine Bammou tamamlayarak fileleri sarstı. 2-0

41. dakikada ceza sahası sol çaprazında kazanılan serbest vuruşu kullanan Kartal Kayra'nın şutunda kaleci Metin, sağına gelen topu yatarak kornere çeldi.

38. dakikada Yacine Bammou'nun pasıyla topla buluşan Del Valle'nin, ceza sahası içi sol çaprazından çektiği şutta top uzak direğe çarparak oyun alanına döndü.

66. dakikada Ümraniyespor yarı alanına gönderilen uzun topa Vrsajevic'in kafa vuruşu kısa düşünce Olawoyin, topu kontrol ederek ceza sahasına koşu yaptı. Olawoyin'in ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1

Stat: Ümraniye Şehir

Hakemler: Yiğit Arslan xx, Bersan Duran xx, Emir Eray Eyisoy

Ümraniyespor: Burak Öğür xx, Avdija Vrsajevic xx, Alim Öztürk xx, Tomislav Glumac xx, Ercan Coşkun xx, Kartal Kayra Yılmaz xx, Onur Ayık xx (Ajdin Hasic dk. 78 x), Serkan Göksu xx (Atalay Babacan dk. 89 ?), Antonio Mrsic xxx (Yusuf Gültekin dk. 72 x), Yonathan Del Valle xx (Idrissa Camara dk. 78 x), Yacine Bammou xxx

Yedekler: Orkun Özdemir, Mustafa Eser, Fatih Şanlitürk, Mustafa Karagöz, Atakan Üner, Faruk Can Genç

Teknik Direktör: Recep Uçar

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar x, Ogün Bayrak xx, Mehmet Dingil x, Fatih Solmaz xx, Hüsamettin Tut x (Hamza Gür dk. 82 ?), Yaw Ackah x (Djibrilla dk. 38 xx), Anthony Uzodimma xx, Aykut Çeviker x, Taşkın Çalış x (Alhassan dk. 82 ?), Ibrahim Olawoyin xx, Emeka Eze x

Yedekler: Boran Güngör, Ali Yavuz Kol, Uğur Utlu, Batuhan Yayıkcı, Erkam Reşmen

Teknik Direktör: Taner Taşkın

Goller: Mrsic (dk. 10), Bammou (dk. 18) (Ümraniyespor), Olawoyin (dk. 66) (Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Mehmet Dingil, Ackah, Uzodimma, Fatih Solmaz (Ankara Keçiörengücü), Alim Öztürk, Glumac, Kartal Kayra (Ümraniyespor) - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor