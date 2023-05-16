Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 1 Manisa FK: 2

Spor Toto 1. Lig'in 37. haftasında Tuzlaspor, sahasında karşılaştığı Manisa FK'ya 2-1'lik skorla mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

8. dakikada savunma arkasına atılan ara pasta kaleciyle karşı karşıya kalan Ballou Tabla'nın vuruşunda kaleci Kurtuluş Yurt, son anda kalesini terk ederek topu uzaklaştırdı.

14. dakikada orta sahadan topla birlikte ceza sahasına giren Edgar Prib'in vuruşunda kaleci Kurtuluş Yurt, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

17. dakikada Ballou Tabla'nın ceza sahası içinde yaptığı sert vuruşta üst direkten seken top kale çizgisinden oyun alanına geri geldi. Hakem Kutluhan Bilgiç ilk pozisyonda topun çizgiyi geçtiğini belirterek golü verdi. Pozisyonun devamında VAR incelemesinin ardından topun tamamının çizgiyi geçmediği belirlendi ve gol iptal edildi.

38. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda kaleci Kurtuluş Yurt'un müdahale ettiği top savunmaya çarparak Edgar Prib'in önünde kaldı. Prib, ceza sahası içinde yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı boş filelere gönderdi. 0-1

45+1. dakikada Ballou Tabla'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Marvin Gakpa meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Pozisyonun devamında VAR incelemesinin ardından gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

45+8. dakikada orta sahadan kullanılan serbest vuruşta ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Aaron Leya, yaptığı düzgün vuruşla kaleci Birkan Tetik'in sağından meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 1-1

48. dakikada Edgar Prib, orta sahada Giannelli Imbula'ya sert bir faul yaptı. Hakem Kutluhan Bilgiç Prib'e önce sarı kartını çıkardı, ardından 50. dakikada VAR incelemesiyle sarı kartı iptal ederek doğrudan kırmızı kart gösterdi.

79. dakikada ceza sahası içinde James Adeniyi'nin vuruşunda kaleci Birkan Tetik son anda topa müdahale etti.

87. dakikada Serkan Odabaşoğlu'nun pasında ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Mehmet Uysal, yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlara yolladı. 1-2

90+6. dakikada hakem Kutluhan Bilgiç, küfür ettiği gerekçesiyle Serkan Odabaşoğlu'na doğrudan kırmızı kart gösterdi. Manisa FK, 9 kişi kaldı.

Stat: Sancaktepe 15 Temmuz

Hakemler: Kutluhan Bilgiç xx, Muhammet Ali Doğan xx, Güner Mumcu Taştan xx

Tuzlaspor: Kurtuluş Yurt xx (Görkem Demiryürek dk. 45 xx), Ogün Bayrak xx (Halef Keklik dk. 77 ?), Gökhan Akkan xx, Göksu Mutlu xx, Mehmet Coşkun xx (Ozan Papaker dk. 90 ?), Gianelli Imbula xx (Bünyamin Yürür dk. 65 x), Erol Can Akdağ xx, Abdoulaye Yahaya xx, Kevin Mata x (James Adeniyi dk. 45 x), Muhammed Demirci xx, Aaron Leya xx

Yedekler: Philip Gameli, Rajko Rotman, Erdinç Altıntaş, Enes Çınar, Amadou Moutari

Teknik Direktör: Serdar Uygun

Manisa FK: Birkan Tetik xx, Ayberk Karapo xx, Alioune Ba xx, Kaan Kanak xx, Muhammet Şahin xx (Muhammed Mert dk. 89 ?), Burak Altıparmak xx (Demba Diallo dk. 89 ?), Edgar Prib xx, Burak Çoban xx, Junior Fernandes xx (Serkan Odabaşoğlu dk. 53 x), Marvin Gakpa xx, Ballou Tabla xx (Mehmet Uysal dk. 78 ?)

Yedekler: Ömer Kahveci, Anıl Koç, Umut Erdem, Yannick Stark, Metehan Baltacı, David Domgjoni

Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak

Goller: Edgar Prib (dk. 38), Mehmet Uysal (dk. 87) (Manisa FK), Aaron Leya (dk. 45+8) (Tuzlaspor)

Kırmızı kartlar: Edgar Prib (dk. 50), Serkan Odabaşoğlu (dk. 90+6) (Manisa FK)

Sarı kartlar: Junior Fernandes, Burak Altıparmak (Manisa FK), Muhammed Demirci, Gökhan Akkan (Tuzlaspor) - İSTANBUL