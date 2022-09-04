Spor Toto 1. Lig: Denizlispor: 0 Bandırmaspor: 1 Spor Haberleri Spor Toto 1. Lig'in 4. haftasında A. Denizlispor evinde ağırladığı B. Bandırmaspor'a 1-0 yenildi. Spor Toto 1. Lig'in 4. haftasında A. Denizlispor evinde ağırladığı B. Bandırmaspor'a 1-0 yenildi. Maçtan dakikalar 16. dakikada Sedat'ın ceza sahası dışından sert şutunda top üstten farklı şekilde dışarı çıktı. 55. dakikada Caner Hüseyin'in sağ çaprazdan ceza sahası dışına pasında Kerim'in vuruşu üst direğe çarptı. 61. dakikada Caner'in pasında topla buluşan Kerim'in sol çaprazdan şutu ağlara gitti. 0-1 64. dakikada Mustafa Çeçenoğlu'nun ceza sahası ön çizgisinden şutu önce sol direğe ardından da sağ direğe çarparak kelecide kaldı. 79. dakikada Özer'in sol çaprazdan ortasında Okan'ın şutunu kaleci son anda kornere çeldi. Stat: Denizli Atatürk Hakemler: Mehmet Türkmen xx, Emir Eray Eyisoy xx, Ogün Kamacı xx Denizlispor: Abdulkadir xx, Schwechlen xx, Asım xx (Okan dk. 65 x), Oğuz xx, Emre xx (Berkant dk. 65 x), Muhammed Gönülaçar xx, Ömer xx (Bekir dk. 80 ?), Gökhan xx (Erdal dk. 89 ?), Özer xx, Mustafa xx, Mayi xx Yedekler: Hüseyin, Muhammet Özkal, Muhammet Eren, Ahmet, Mehmet, Oğuzhan Teknik Direktör: Mesut Bakkal Bandırmaspor: Gkelios xx, Caner xx, Koutroumpıs xx, Fatih xx, Atabey xx (Dembele dk. 62 x), Oğuz Kağan xx, Caner Hüseyin xx, Okan Alkan xx (Alpay dk. 88 ?), Mehmet Özcan xx (Mulumba dk. 62 x), Kerim xx (Emir dk. 80?), Sedat xx (Levent dk. 80 ?) Yedekler: Arda, Manos, Holownıa, İsmet, Berkan Teknik Direktör: Mustafa Gürsel Gol: Kerim (dk. 61) (Bandırmaspor) Sarı kartlar: Özer (Denizlispor), Mulumba, Dembele, Levent (Bandırmaspor) - DENİZLİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Denizlispor Denizli Spor Haberler

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