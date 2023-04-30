Spor Toto 1. Lig: Altınordu: 3 Bandırmaspor: 3
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Spor Toto 1. Lig'in 35. hafta müsabakasında Altınordu, konuk ettiği Bandırmaspor'la 3-3 berabere kaldı.
Spor Toto 1. Lig'in 35. hafta müsabakasında Altınordu, konuk ettiği Bandırmaspor'la 3-3 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
25. dakikada Metehan Mimaroğlu'nun sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta penaltı noktası üzerinde Kubilay Aktaş'ın kafa vuruşu kalecide kaldı.
51. dakikada Mulumba'nın savunma arkasına attığı topla buluşan Saponjic, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
64. dakikada ceza sahasının sağından Cebio Soukou'nun pasında arka direkte Ivan Saponjic topu filelerle buluşturdu. 0-2
75. dakikada Levent Ayçiçek'in kullandığı köşe vuruşunda Alpay Koldaş topu arka direğe çevirdi. Bu noktada Ivan Saponjic dokunuşunda top ağlara gitti. 0-3
80. dakikada Emirhan'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Volkan Fındıklı kafayla topu filelere gönderdi. 1-3
82. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Şeref Özcan, rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. VAR'dan gelen uyarı üzerine karşılaşmanın hakemi pozisyonu izledi ve kararını değiştirmedi.
85. dakikada penaltıyı kullanmak için topun başına gelen Ahmet İlhan Özek, farkı bire indiren gole imza attı. 2-3
90+6. dakikada Şeref Özcan'ın kullandığı köşe vuruşunda Ali Özgün kafa vuruşunu yaptı ve skoru eşitleyen golü attı. 3-3
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Ali Palabıyık xx, Özcan Sultanoğlu xx, Azad İlhan xx
Altınordu: Ali Emre Yanar xx (Serhat Öztaşdelen dk. 46 x), Alperen Selvi xx, Erdi Dikmen xx, Kubilay Aktaş xx, Ali Dere xx, Metehan Yılmaz x (Volkan Fındıklı dk. 46 x), Emircan Gürlük x (Şeref Özcan dk. 61 x), Emirhan Aydoğan xx, Recep Aydın x (Hüsamettin Yener dk. 61 x), Metehan Mimaroğlu x (Ahmet İlhan Özek dk.71 xx), Ali Özgün xx
Yedekler: Yusuf Arslan, Erdem Gökçe, Rıdvan Koçak, Kürşad Sürmeli, Ahmet Dereli
Teknik Direktör: Hasan Özer
Bandırmaspor: Ioannis Gelios xx, Georgios Koutroubis xx, Arda Hilmi Şengül xx, Alpay Koldaş xx, Remi Mulumba xx (Oğuz Kağan Güçtekin dk. 90 ?), Nikola Terzic xx (Cebio Soukou dk. 60 x), Levent Ayçiçek xx, Mehmet Özcan xx, Berkan Keskin xx, Ivan Saponjic xxx, Samuel Tetteh x (Emre Kaplan dk. 86 ?)
Yedekler: Hüseyin Koç, Erdem Çakaltarla, Sergen Piçinciol, Kerim Avcı, Aksel Aktaş, Emir Şenocak, İsmet Kayahan Eren
Teknik Direktör: Sami Uğurlu
Goller: Ivan Saponjic (dk. 51, 63 ve 75) (Bandırmaspor), Volkan Fındıklı (dk. 80), Ahmet İlhan Özek (dk. 85 pen.), Ali Özgün (dk. 90+6) (Altınordu)
Sarı kartlar: Mehmet Özcan, Nikola Terzic, Emre Kaplan, Ali Özgün (Bandırmaspor), Recep Aydın (Altınordu) - İZMİR
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