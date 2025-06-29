Spor Spikeri Sabri Ugan İçin Taziye Mesajı
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, vefat eden spor spikeri Sabri Ugan için taziye mesajı yayımladı. Ugan'ın Türk sporuna katkıları anıldı.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, tedavi gördüğü hastanede vefat eden spor spikeri Sabri Ugan için taziyede bulundu.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, hayatını kaybeden spor spikeri Sabri Ugan için taziye mesajı yayımladı.
Bakan Bak, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Spor spikeri Sabri Ugan'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Türk sporunun önde gelen spikerlerinden olan Sabri Ugan'a Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri, medya ve spor camiasına başsağlığı diliyorum." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor