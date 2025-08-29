Spor Medyası İzmir'de Yaza Veda Etkinliğinde Bir Araya Geldi

İZMİR'in spor medyası, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi'nin düzenlediği yaza veda partisinde bir araya geldi. TSYD Urla Olimpik Yüzme Havuzu'ndaki organizasyona TSYD üyeleri ve aileleri, İzmirli gazeteciler, Eski İzmir Milletvekili Atilla Sertel ve İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı Başkanı Ali Erten de katıldı. TSYD İzmir Şubesi üyelerinin uzun süre sonra buluştuğu etkinlik sıcak ve samimi bir atmosferde geçti. TSYD ev sahipliğinde hasret gideren spor gazetecileri, aileleriyle birlikte gönüllerince eğlendi.

TSYD İzmir Şube Başkanı Ergin Karataş, gecede yaptığı konuşmada Urla Tesisleri'nde güzel bir yaz sezonunu daha geride bırakmaya hazırlandıklarını belirterek, "Uzun süre sonra TSYD ailemizle tesislerimizde bir araya gelmek çok güzel. Havuzumuzda düzenlediğimiz yüzme kurslarında bu yıl da onlarca çocuk yüzme eğitimi alıp ilk kulaçlarını burada attı. Sporcularımız, üyelerimiz ve halkımız her yıl olduğu gibi havuzumuzdan gönüllerince faydalandı. TSYD'nin 1999'dan beri yılların emeğiyle sıfırdan yapıp geliştirdiği Urla Olimpik Yüzme Havuzu Tesisleri'nde uzun seneler daha yüzme sporuna hizmet etmek istiyoruz" dedi.