"Spor Kulüpleri ve Spor Anonim Şirketleri Mevzuatı ve Denetimi Semineri"

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu, spor endüstrisinin güçlenmesi bakımından sistemsel düzenlemelerin yapılması ve sahada da uygulanmasının önemli olduğunu söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Ankara'da bakanlık merkez binada organize ettiği "Spor Kulüpler ve Spor Anonim Şirketler Mevzuatı ve Denetimlerine İlişkin Esaslar Semineri"nde konuşan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu, programda 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu'nun hazırlanmasında uzun yıllardır emek vermiş, önemli görevler üstlenmiş çalışma arkadaşlarının bu semineri gerçekleştirdiğine dikkati çekti.

Safa Koçoğlu, "Uygulamada karşılaşılan sorunlara hep birlikte çözüm önerilerimiz dile getirilecek, sizlerin de değerli görüşleri alınarak fikir alışverişinde bulunacağız. Yasalar, mevzuatlar düzenleniyor ama süreç içerisinde bu bir araya gelmeler çok önemli. 2017 yılında, Sayın Bakanımız Osman Aşkın Bak'ın başladığı ve çeşitli çalıştaylarla da ilerlediği fakat kanunlaşma çalışmalarının biraz zaman aldığı bir süreci hep birlikte görmüş oluyoruz. Kanunun yayınlanmasından sonra yönetmeliği de yayınladık, yönetmeliğimiz de de 3 yılda bir denetimlerin olacağı malumunuz. Denetimlerin nasıl ilerleyeceğini, bakanlık olarak bizlerin neye özen gösterdiğini, sizlerin de nelere dikkat etmesi gerektiğini bu seminerde hep birlikte görmüş olacağız." ifadelerini kullandı.

Spor kulüpleri için bu kanunla birçok yenilik ve düzenleme yapıldığını vurgulayan Koçoğlu, "En önemlisi kulüpler, dernek statüsünden çıkarılarak kendine özgü tüzel kişi olarak kabul edilmeniz, aynı zamanda artık çifte tescil sisteminin kaldırılmış olması yalnızca bakanlığımız bağlamında tescillerin gerçekleştirilmesi... Şirketleşmenin altyapısı oluşturulmuş, kulüplerimizin mali sürdürülebilirliği için denk bütçe sistemi getirilmiş, bütçe ve harcama ilkeleri belirlenmiş, bu ilkelere aykırı davranışlar için başkan ve yöneticilere hem hukuki hem cezai sorumluluklar yüklenmiştir. Bu da süreçlerin daha dikkatli yönetilmesi açısından önemli." dedi.

Türkiye'deki spor kulüpleri, spor federasyonları ve spor anonim şirketlerinin idari ve mali yapısına ilişkin temel hususların hukuksal çerçevesinin bu kanunla çizildiğini aktaran Koçoğlu, şöyle devam etti:

"Spor endüstrisinin güçlenmesi bakımından sistemsel düzenlemelerin yapılması ve sahada da bunların uygulanması kıymetli. Kulüplerimizin denk bütçe sistemine uyum sağlamaları ve bunun üzerine inşa edilecek sportif başarıların, yalnızca bugünü değil, ülkemizin ve Türk sporunun geleceğini de şekillendireceğine inanıyoruz. Bizler Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Sayın Bakanımız Osman Aşkın Bak'ın öncülüğünde ve sizlerin kıymetli katkılarıyla; Türk sporuna vizyon kazandıran, sporun kurumsallaşmasını, tesisleşmesini ve yatırımlarla her branşta büyümesini sağlayan bir anlayışla çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Çakır: "Hepimiz bu mevzuata uymakla yükümlüyüz"

Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır da uzun yıllardır Türk sporunda özel bir kanunun olması gerektiğinin çalıştaylarda gündeme geldiğini belirterek, "Bu kanunla hedefe ulaşmış olduk, hepimiz bu mevzuata uymakla yükümlüyüz. " diye konuştu.

Çakır, "Unutmamalıyız ki hem bu kanun hem de bu kanuna bağlı yönetmelikler Türk sporunu daha ileriye taşımak, kulüplerimizi de daha güçlü kılabilmek adına oluşturulan icraatlardır. Bugüne kadar çok köklü tarihi olan bazı kulüplerimizin yönetsel hatalarla ne kadar ciddi güçlükler yaşadıklarına şahit olduk. Kulüplerimizin sürdürülebilir ve hesap verebilir bir yapıda olması, şeffaf, adil verimli bir şekilde yönetilmesi çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Daire Başkanı Kazım Mert Açıkgöz de şunları kaydetti:

"Spor kulüplerimizin ve spor anonim şirketlerimizin idari, hukuki ve finansal yapılarının şeffaf, sağlam ve mevzuata uygun olması, geleceğe güvenle bakabilmemiz için oldukça önemlidir. Seminerimizin temel amacı, "rehberlik esaslı denetimi" öne çıkarmaktır. Eylül ayının ikinci yarısından sonra denetimlere başlamayı planlıyoruz. Denetimler; eksiklikleri görmemizi, süreçleri iyileştirmemizi ve olası riskleri minimize etmemizi sağlayacaktır. Nitekim, denetim sürecine hazırlık da en az denetimin kendisi kadar önemlidir."

Spor kulüpleri ve anonim şirketlerini temsilen hukuki ve mali iş ve işlemlerden sorumlu kişilerin katıldığı seminer, öğleden sonraki oturumun ardından sona erecek.