Spor federasyonları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı

Spor federasyonları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı mesajlarla kutladı.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) yayımladığı mesajda, "Millet iradesinin en güçlü simgesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 106. yıl dönümünü ve Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük coşku ve gururla kutluyoruz." denildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Türk milletinin "Ya istiklal, ya ölüm!" diyerek verdiği varoluş mücadelesinin siyasi ve hukuki zaferinin simgesi olduğunu vurgulayan TFF, açıklamasında "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu anlamlı günü geleceğimizin teminatı çocuklarımıza bayram olarak armağan etti. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu ve TBMM'nin ilk Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile bu eşsiz vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Varlıklarıyla dünyamıza neşe katan, ülkemizin ve futbolumuzun geleceği çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyoruz." ifadelerine yer verdi.

Türkiye Basketbol Federasyonu

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, geleceğe daima umutla bakmamızı sağlayan aydınlık nesillere armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun." mesajını paylaştı.

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu da yayımladığı mesajda şunları kaydetti:

"23 Nisan, milletimizin kendi kaderini tayin etme iradesini tüm dünyaya ilan ettiği, bağımsızlığımızın ve egemenliğimizin temellerinin atıldığı tarihi bir dönüm noktasıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu anlamlı günü çocuklara armağan etmesi ise, geleceğe duyulan güvenin ve inancın en güçlü ifadesidir. Çocuklarımız, yarının güçlü Türkiye'sini inşa edecek, ülkemizi her alanda daha ileriye taşıyacak en kıymetli değerlerimizdir. Sporun birleştirici gücüyle büyüyen, paylaşmayı, mücadeleyi ve birlikte başarmayı öğrenen nesiller; hem sahada hem hayatta ülkemizi en iyi şekilde temsil edecektir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunda emeği geçen tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyor, tüm çocuklarımızın ve milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı en içten dileklerimle kutluyorum."

Türkiye Voleybol Federasyonu

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), "Milli egemenliğin sembolü olan TBMM'nin kuruluş yıl dönümü ve dünyada çocuklara armağan edilmiş tek bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından yarının teminatı ve geleceğimiz olan çocuklarımıza adanmıştır. Dünya çocuklarına armağan edilen bu anlamlı günün 106. yıl dönümünü en içten dileklerimizle kutluyor; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz." paylaşımını yaptı.

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da "23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışıyla taçlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bu anlamlı günü çocuklara armağan eden tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyorum. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın bayramı kutlu olsun." mesajıyla bayramı kutladı.

Diğer spor federasyonları da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na dair şu mesajlara yer verdi:

Türkiye Hentbol Federasyonu: "Bir çocuğun gözlerindeki ışık, bir milletin en parlak yarınıdır 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun!"

Türkiye Atletizm Federasyonu: "Geleceğin şampiyonları, bugünün çocukları! Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu eşsiz günde, pistlerde koşan, engelleri aşan ve ay-yıldızlı bayrağı yarınlara taşıyacak olan tüm çocuklarımızın bayramını kutluyoruz. Daha hızlı, daha yükseğe ve hep birlikte!"

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu: "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu anlamlı günde, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın sporla büyümesi, özgüvenle gelişmesi ve sağlıklı bireyler olarak yetişmesi en büyük temennimizdir. Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu olarak çocuklarımızın yanında olmaya, onları sporla buluşturmaya devam ediyoruz. Egemenliğimizin simgesi bu özel günü, tüm çocuklarımızın neşesiyle kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyoruz."

Türkiye Eskrim Federasyonu: "'Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir.' sözünden ilhamla kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 106. yılını ve Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Geleceğimizin teminatı olan tüm çocuklarımızın yüzü daima gülsün."