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Spor Camiasından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlamaları

Spor Camiasından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlamaları
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Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Basketbol Federasyonu, Türkiye Voleybol Federasyonu ve büyük futbol kulüpleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla emekçilere kutlama mesajları yayımladı.

Spor camiası, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla kutlama mesajları yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüpleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Yaşamın ağır yükünü asla yılmadan omuzlarında taşıyan, döktükleri her bir damla alın terine emeklerini de sığdıran tüm işçi ve emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü içtenlikle kutlarız." ifadesi kullanıldı.

TBF'nin sosyal medya hesabında yer alan paylaşımda, "Hayatın her alanına değer katan tüm emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun." denildi.

TVF'nin internet sitesindeki kutlama mesajında, "Emeğin, emektarın, alın terinin, dayanışma ve yardımlaşmanın günü: 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun." ifadesine yer verildi.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Emeğin değerini anlamamızı sağlayan, dayanışmanın gücünü artıran bu anlamlı günde tüm işçi ve emekçilerin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyoruz." mesajı aktarıldı.

Fenerbahçe'nin kutlama paylaşımında, "Adil ve eşit bir dünya için tüm emekçilerimizin birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun." denildi.

Beşiktaş'ın sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, "Bütün işçi ve emekçilerin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü kutlu olsun." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
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