Haberler

Spor Camiası, Atatürk'ü Anma Mesajları Yayınladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 84'üncü ölüm yıldönümü nedeniyle spor federasyonları ve kulüpleri, resmi internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden anma mesajları paylaştı.

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 84'üncü ölüm yıldönümü nedeniyle spor camiası; resmi internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden anma mesajları yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Basketbol Federasyonu, Türkiye Voleybol Federasyonu, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve birçok spor kulübü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87'nci yılı dolayısıyla paylaşım yaptı.

Federasyonlar ve kulüplerin mesajları şu şekilde:

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU:

"Cumhuriyetimizin kurucusu, Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 87'nci yıl dönümünde saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz."

TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU:

"Fikirleri ve inkılaplarıyla daima yol göstericimiz olan, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve özlemle anıyoruz."

TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU:

"Bize bıraktığın mirasın ışığında ilelebet ilerliyoruz. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 87'nci Yıl dönümünde; saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz."

GALATASARAY:

"Bizlere bıraktığı aziz hatırasının yılmaz bekçileri olarak Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü özlem ve minnetle anıyoruz. Aklımızda fikirlerin, kalbimizde sevgin hiç bitmeyecek Atam!"

FENERBAHÇE:

"Emanetin Sözümüzdür; Kalbimizde Cumhuriyet, Yolumuzda Sen Varsın."

BEŞİKTAŞ:

"Senin attığın adımların izinden, emanet bıraktığın Cumhuriyet yolunda sonsuza kadar yürümeye devam edeceğiz. Gözümüz emanetinde... Daima yanı başındayız. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, minnet ve özlemle anıyoruz."

TRABZONSPOR:

"Cumhuriyetimizin kurucusu, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 87. yılında saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz."

ANADOLU EFES:

"Yolumuzu aydınlatan fikirlerin bize rehberlik etmeye devam ediyor. Bize bıraktığın mirası, aynı inanç ve kararlılıkla geleceğe taşımaya devam edeceğiz. Sonsuza dek kalbimizdesin."

ECZACIBAŞI SPOR KULÜBÜ:

"Cumhuriyetimizin kurucusu, özgürlüğümüzün mimarı Büyük Lider Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının 87. yılında özlem, saygı ve minnetle anıyoruz. İlkelerinle, hayallerinle, gösterdiğin yolda ilerlemeye devam edeceğiz."

VAKIFBANK SPOR KULÜBÜ:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sonsuz özlem, saygı ve minnetle anıyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Saat 9'u 5 geçe Türkiye'de hayat durdu

Saat 9'u 5 geçe tüm Türkiye'de hayat durdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sadettin Saran'ın tribünlerle birlikte coştuğu anlar

Maça damga vuran görüntü
33 yaşındaki kadını sokak ortasında yaktı, korkunç anların görüntüleri ortaya çıktı

Kan donduran olayda görüntüler ortaya çıktı
Merkez Bankası'nın tahmini sonrası asgari ücret hesapları değişti! İşte yeni zam oranı

Merkez'in tahmini asgari ücret hesabını altüst etti! İşte yeni oran
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'inden tarihi skor

Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'inden tarihi skor
Sadettin Saran'ın tribünlerle birlikte coştuğu anlar

Maça damga vuran görüntü
Okan Buruk'tan oyuncularına bomba sitem

Oyuncularına öyle böyle sitem etmedi: Bugün asla...
Mardin'de kavga ettiği kişiyi otomobil ile çarparak öldürdü

Kavga ettiği kişiyi otomobil ile çarparak öldürdü
Yok böyle maç! Mourinho son saniye golüyle yıkıldı

Son saniye golüyle yıkıldı
Şu ana kadar ki en net tahmin! İşte altının yıl sonunda göreceği rakam

Şu ana kadar ki en net tahmin! İşte altının yıl sonunda göreceği rakam
Galatasaray taraftarının Selçuk İnan tezahüratı sonrası tansiyon arttı

O tezahürat ortalığı karıştırdı
Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin üzerinden 87 yıl geçti

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, minnet ve özlemle anıyoruz
Atatürk'ün 87'nci ölüm yıl dönümünde ünlülerden anlamlı paylaşımlar

Ünlüler tek yürek oldu, Ata'ya saygı mesajları yağdı
Dünyayı tedirgin eden restleşmede Rusya sözünü söyledi

Dünyayı tedirgin eden restleşmede Rusya sözünü söyledi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.