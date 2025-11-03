Haberler

Soyunma odasında mermi kovanı bulundu: Stadyum müdürünün savunması pes dedirtti

Güncelleme:
Şanlıurfa'daki 2. Lig maçı öncesi Beyoğlu Yeni Çarşı'nın soyunma odasında bir sandalyede mermi bulunması büyük yankı uyandırdı. Stadyum müdürünün "Önceki maçtan kalmış, oraya ben koydum" savunması ise tepkilere neden oldu.

  • Şanlıurfaspor ile Beyoğlu Yeni Çarşı arasında oynanan 2. Lig maçı öncesinde, konuk ekibin soyunma odasında bir mermi bulundu.
  • 11 Nisan Stadyumu Müdürü, merminin daha önceki bir maçta atıldığını ve temizlenmediğini ifade etti.

Şanlıurfa spor ile Beyoğlu Yeni Çarşı arasında oynanan 2. Lig Beyaz Grup 11. hafta maçı öncesinde yaşanan olay, Türk futbolunun gündemine bomba gibi düştü. Sabah saatlerinde 11 Nisan Stadyumu'nda yapılan rutin denetim sırasında, konuk ekibin soyunma odasında bir sandalyenin üzerinde mermi bulundu.

Durumun fark edilmesi üzerine İstanbul ekibinin yöneticileri, hemen müsabaka temsilcisi ve emniyet güçlerine bilgi verdi. Kulübün idari menajeri Alperen Karakaya, olayla ilgili tanık sıfatıyla ifade verdi.

"DAHA ÖNCEKİ MAÇTAN KALMIŞ" AÇIKLAMASI ŞOK ETTİ

Olayın ardından 11 Nisan Stadyumu Müdürü, emniyete verdiği ifadede, "Daha önceki maçta atılan bir mermi. Oraya koydum, arkadaşlar temizlememişler" dedi. Bu sözler, olayın boyutunu gözler önüne sererken, futbolseverlerin tepkisini çekti. Sosyal medyada binlerce kullanıcı "Bu kadarına da pes!" yorumlarıyla tepkilerini dile getirdi.

Soyunma odasında mermi bulunması, futbol camiasında güvenlik zafiyetini yeniden gündeme taşıdı. Birçok spor yorumcusu, olayın "Türk futbol tarihine kara bir leke olarak geçtiğini" ifade etti. Bu olay, son dönemde yaşanan hakem tartışmaları ve saha içi skandallarla sarsılan Türk futbolunda şok etkisi yarattı.

