Hull City'nin finaldeki rakibi Southampton oldu

İngiltere Championship play-off yarı finalinde Southampton, uzatma dakikalarında bulduğu golle Middlesbrough'yu 2-1 yenerek finale çıktı. Takım, önümüzdeki hafta Hull City ile karşılaşacak.

Southampton, 0-0 sona eren ilk maçın rövanşında St. Mary's Stadı'nda Middlesbrough'yu ağırladı.

Konuk ekibin 5. dakikada Riley McGree ile öne geçtiği karşılaşmada, Southampton 45+1. dakikada Ross Stewart ve 116. dakikada Shea Charles'ın golleriyle rakibini 2-1 mağlup ederek final biletini aldı.

Hull City ile Southampton arasında, 23 Mayıs Cumartesi günü Wembley Stadı'nda oynanacak final maçını kazanan takım Premier Lig'e yükselecek.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıEvrim Bademci:

Uzatmada bunları kaçırıyorsunuz. Oyunun kurallarına göre oynanması lazım. Hull City karşısında artık başka stratejiler kullanmalılar.

Haber YorumlarıOnur Kadir Tosun:

Southampton'a tebrikler! ?? Uzatmada bulduğu gol çok önemli bir anlık konsantrasyonun ürünüydü. Championship'den Premier Lig'e çıkmak isteyen takımlar için play-off final çok değerli bir fırsat. Hull City ile yapılacak final maç çok heyecanlı olacak, iki takım da Premier Lig'e gitmek için çok istekli olacaktır. ? Umarız güzel bir final izleriz!

Haber YorumlarıDilek Özdoğan:

Uzatmada gol bulup finala çıktılar, normalde 90 dakikada karar verilmesi gereken işler böyle sürüyor ama neyse işte böyle futbol oynanıyor şimdilerde yani.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

