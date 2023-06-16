Sosyal medyadan paylaştı! Emre Belözoğlu'nun sağ kolu Başakşehir'den ayrıldı

Spor Toto Süper Lig takımlarından Medipol Başakşehir'de yaprak dökümü devam ediyor. İstanbul ekibinde teknik direktör Emre Belözoğlu'nun ekibinde yer alan Selçuk Şahin, görevini bıraktığını açıkladı.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLADI

Emre Belözoğlu ile bir fotoğrafını paylaşan Şahin, açıklamasında, "Futbolu bıraktıktan sonra 3 yıl süresince beraber çalışmaktan ve mücadele etmekten çok keyif aldığım Emre Belözoğlu ve ekibinden kendi kariyer planlarım ve hedeflerim doğrultusunda ayrıldım. 20 yıllık dostum ve 3 yıldır hocam olan Emre Belözoğlu ve ekibine başarılar diliyorum. 2 yıldır çok özel anlar yaşadığım ve başarılar yakaladığımız Başakşehir kulübüne, değerli başkanımız Göksel Gümüşdağ'a ve yönetici abilerime teşekkür ediyorum. Yeni bir meydan okumada görüşmek üzere" notunu düştü.

FENERBAHÇE'DE DE ÇALIŞTI

Eski futbolcu Selçuk Şahin futbolu bıraktıktan sonra Fenerbahçe'de 2020-21 sezonunda 'Takım Koordinatörü' görevini üstlenmişti.