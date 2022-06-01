Fenerbahçe'nin yeni hocası Jorge Jesus ortalığı yıktı! Kurtlar Vadisi'nin efsane karakterine tıpatıp benziyor - Haberler

Dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin yeni hocası oldu. Sarı-lacivertliler, 1 Haziran gecesi İstanbul'a getirdiği deneyimli hocayla görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Sarı-lacivertli taraftarlar yeni hocalarını coşkuyla karşılarken sosyal medyada "İskender Büyük" çok konuşulanlar arasına girdi.

İKİLİ ARASINDAKİ BENZERLİK HAYRETE DÜŞÜRDÜ

Fenerbahçe taraftarı, Jorge Jesus'u Kurtlar Vadisi'nin efsane karakteri "İskender Büyük"e benzetti. Sosyal medyada konuya ilişkin binlerce paylaşım yapılırken, dizide oyuncu Musa Uzunlar'ın hayat verdiği "İskender Büyük" karakteri çok konuşulanlar arasına girdi. Sadece Fenerbahçe taraftarı değil başka takımları destekleyen futbolseverler de bu benzerliğe ilişkin paylaşımlarda bulundu.