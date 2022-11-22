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Mbappe döktürdü, Fransa farka koştu! Thierry Henry'nin rekoru egale edildi

Spor Haberleri

Mbappe döktürdü, Fransa farka koştu! Thierry Henry'nin rekoru egale edildi

Dünya Kupası D Grubu'nda Fransa, Avustralya'yı 4-1'lik skorla mağlup etti. Karşılaşmada ilk golü yiyen Fransa, Mbappe ve Giroud'nun üstün performansıyla galibiyete uzandı. 51 gole ulaşan Giroud, Henry'nin rekorunu egale etti.

Dünya Kupası'nın son şampiyonu Fransa, Katar'daki turnuvaya galibiyetle başladı. Kylian Mbappe ve Giroud, performansıyla göz kamaştırdı.

Maçta açılışı Avustralya yaptı. 9. dakikada fileleri havalandıran Goodwin, Fransa'yı şoke etti. Ancak Fransa'nın kabustan uyanması uzun sürmedi.

Rabiot, 27. dakikada attığı golle skoru eşitledi. 32'de Giroud Fransa'yı hemen öne geçirdi. İlk yarı Fransa'nın 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Son şampiyon Fransa'dan farklı tarife! Thierry Henry'nin rekoru egale edildi

Dakikalar 68'i gösterdiğinde gol sırası Kylian Mbappe'deydi. Mbappe, 71'de Giroud'ya asist yaptı. Kalan dakikalarda sonuç değişmeyince maçı Fransa 4-1'lik skorla kazandı.

Son şampiyon Fransa'dan farklı tarife! Thierry Henry'nin rekoru egale edildi

Fransa adına 2 gol atan Giroud, Milli Takım'da 51. kez gol sevinci yaşadı. Giroud böylece 51 gollü Thierry Henry'yi yakaladı. Giroud, 1 gol daha atarsa Fransa tarihinin en golcüsü olacak.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Thierry Henry Kylian Mbappe Fransa Spor Haberler

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