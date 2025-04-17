Son şampiyon fena dağıldı! Arda Güler'in ekrana gelen görüntüsüne tepki yağıyor

İspanyol devi Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde 3-0'ın rövanşında sahasında Arsenal'e 2-1 yenilerek turnuvaya veda etti. Maç boyu oyun üstünlüğünü alamayan Real Madrid'de Carlo Ancelotti'nin tercihleri yeniden tartışma konusu oldu.

ARDA YİNE YEDEK KALDI

İspanyol taraftarlar, 5 oyuncu hakkını kullanmasına rağmen Arda Güler'i sahaya sürmeyen Ancelotti'ye sosyal medyada ateş püskürdü. Real Madrid-Arsenal maçının ardından Arda Güler ve Ancelotti'yle ilgili binlerce paylaşım yapıldığı görüldü.

GÜNDEM OLDU

Öte yandan Arda Güler'in maçın son anlarında yayına yansıyan üzgün görüntüsü gündem oldu. Birçok taraftar, Arda Güler'in bu görüntüsünü sosyal medya hesaplarında paylaşıp Ancelotti'yi eleştirdi.