Son maçta Kadıköy'deydi! İşte Mourinho'nun yerine gelecek bir numaralı aday

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun geleceği merak konusu. Başkan Ali Koç istikrardan yana olduğunu vurgulasa da Portekizlinin akıbeti belirsizliğini koruyor. Öte yandan Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun yerine en güçlü teknik direktör adayını belirledi.

Sezona Jose Mourinho yönetiminde mutlak şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçe'nin sezonu ikinci bitirmesi kesinleşti.

Sezon başında Mourinho ile 2 yıllık sözleşme imzalanırken, deneyimli teknik adamın Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağı merak konusu.

Başkan Ali Koç geçtiğimiz günlerde katıldığı programda istikrar vurgusu yapıp yola Mourinho ile devam edeceklerini belirtse de Portekizli teknik adam için her gün yeni bir iddia ortaya atılıyor.

Son olarak Sabah'taki habere göre Ali Koç, eylül ayındaki seçime daha güçlü girmek için teknik direktör arayışlarını sürdürüyor.

Habere göre Fenerbahçe'nin Mourinho'nun yerine düşündüğü bir numaralı aday Vincenzo Montella.

An itibarıyla A Milli Futbol Takımı'nı çalıştıran Montella'nın, Galatasaray'ın şampiyonluk maçı olmasına karşın Fenerbahçe-Eyüpspor maçına gitmeyi tercih etmesi dikkat çekmişti.