Son dakikalarda gelen zafer Fenerbahçelilerin içini soğutmadı! Altay Bayındır'a tepkiler çığ gibi

Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük'ü uzatmalarda bulduğu golle 5-4 yendiği maç sonrası kaleci Altay Bayındır eleştiri oklarının hedefi oldu. Kadıköy'de taraftarların bir süre ıslıkladığı genç eldiven, performansıyla hayal kırıklığına uğrattı.

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, sahasında Fatih Karagümrük'ü 5-4 mağlup etti. 9 gollü çılgın maçta Altay Bayındır yediği gollerle taraftarın tepkisini çekti.

TRİBÜNLER ISLIKLADI

Fenerbahçe'nin genç eldiveni Altay Bayındır, Fatih Karagümrük adına penaltıya sebebiyet verdiği pozisyon sonrasında ıslıklandı. Penaltının gole çevrilmesinin ardından taraftarın bir bölümü genç eldivene sert tepki gösterdi. Sarı-lacivertlilerin 4. golü bulmasının ardından Atilla Szalai, Gustavo Henrique ve İsmail Yüksek tribünler tarafından ıslıklanan Altay Bayındır'a koştu.

HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

Mücadele sonrası genç eldiven sosyal medyada gündemin zirvesine oturdu. Altay Bayındır için binlerce paylaşım yapılırken, taraftarlar gösterdiği performansla hayal kırıklığı yarattığını belirtti.