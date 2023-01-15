Son Dakika: Valencia, Fenerbahçe'yi ipten aldı! Sarı-lacivertliler, Gaziantep'ten 3 puanla dönüyor

Son dakika: Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 8. ve 90+1. dakikada Enner Valencia kaydetti.

Gaziantep FK ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 19. haftasında Kalyon Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Enner Valencia'nın golleriyle yıldızlaştığı mücadeleyi sarı-lacivertliler 2-1 kazandı.

VALENCIA'DAN RESİTAL

Karşılaşmada Fenerbahçe, 8. dakikada Enner Valencia'nın golüyle 1-0 öne geçti. Bu gol sonrası dakikalar geçtik oyunun üstünlüğünü rakibine kaptıran sarı-lacivertliler, 55. dakikada Kitsou'nun golüne engel olamadı. 70. dakikada Sagal, ikinci sarıdan kırmızı kart görürken, Fenerbahçe rakibi üzerindeki baskıyı her geçen dakika artırdı. 90+1. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Valencia, sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golü attı.

ZİRVEYLE FARK 4 PUAN

Fenerbahçe, Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup ederek zirve yarışında, Galatasaray'ı takibi sürdürdü. Sarı-lacivertliler bu sonuçla lider Galatasaray ile arasındaki 4 puanlık farkı korudu.